四川兴文为红白喜事定标:非直系亲属礼不超100元

原标题：兴文县为“红白喜事”定标准 非直系亲属贺礼不超过100元
四川日报1月24日消息，日前，四川兴文县民政局下发了《关于加强移风易俗、减少大操大办、促进乡风文明的函》，要求全县各村（社区）成立移风易俗自治小组，协助搞好新事新办，对大操大办的开展督查和批评。该函还就违规大操大办的处理、餐饮安全管理等作了详细说明。
该函中提到，“红白喜事”可酌情操办的范围包括嫁娶（初婚）、长辈去世丧事、80岁以上（含80岁）满十的生日宴等5类，其余升学、乔迁、生日、满月等事项均不允许收送礼金、大操大办。
礼金的多少也有规定。普通群众操办的“可酌情操办的5类事项”。前两项不得超过60桌（含帮工人员）、不超过两餐，后3项不得超过40桌（含帮工人员）、只准操办一餐。非直系亲属贺礼不超过100元。若超过标准送礼金的，送礼者同样要被追究责任。党员干部则按兴文县之前出台的相关规定办理。
据了解，2015年，兴文县玉屏镇就在当地的村规民约中加入了遏制“大操大办”歪风的内容，并取得了不错的效果。
来源：四川日报
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