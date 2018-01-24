新京报评共享按摩椅进高铁站:别把应有服务共没了

原标题：共享按摩椅引入高铁站，不能把应有的服务给“共”没了 | 新京报快评

共享按摩座椅的引入，只能起到“锦上添花”的作用；而不能起“拖后腿”、拉低基础性公共服务水准的负面作用。

▲图片来源：新华社

文 | 于立生

火车站候车室有了按摩椅，这是好事还是坏事？

据报道，近日，辽宁盘锦市火车站二楼高铁候车室，普通座椅全拆除，换上几百个付费共享按摩座椅，扫码8元按摩一次；旅客反映：不按摩的时候，座椅内的按摩突出点非常不舒服，硌人后背，不适合久坐候车。

对此，该车站一名值班主任表示：“座椅不是铁路总公司配备的标准座椅，是按摩座椅厂家提供。”“坐共享按摩座椅不舒服的高铁乘客，可以去一楼大厅候车。”

说实话，要是不按摩时，坐上去如坐普通标准座椅；想按摩时，扫码付费即可按摩，同时还可给手机充电，能达到这样的效果的话，将这些共享按摩座椅引入候车室并全覆盖，当然没问题。只是可惜，从旅客反映来看，还达不到。

按摩和给手机充电，所满足的是旅客的个性化需求；而在作为“城市窗口”的高铁候车室之类地方，普通标准座椅所提供的则是基础性公共服务。共享按摩座椅的引入，只能起到“锦上添花”的作用；而不能起“拖后腿”、拉低基础性公共服务水准的负面作用。

按摩时坐着还好，不按摩时连普通标准座椅都不如，这怎么行？

▲图片来源：《辽沈晚报》

当然，《铁路旅客车站建筑设计规范》国标中，也并未明确禁止共享按摩座椅的引入候车室；但是，旅客坐不舒服，实在难受，就等于降低了该有的服务标准。候车室追逐商业利益，这本身没问题；但作为提供公共服务的场合，追逐商业利益，有着不能侵害到公共利益的前提。

共享按摩座椅的引入，正确的打开方式应该是：要么能够“锦上添花”，整体功能比普通标准座椅好，那就无妨全覆盖式引入；做不到的话，那就只能少部分、小比例引入，给普通标准座椅留出足够空间。这样的话，对于对共享按摩座椅感到不适的旅客，就还可以有充足的替代品可供选择。

其实，共享按摩座椅引入高铁候车室，也并非个别现象。但其他地方多是少量引入，以供部分需要的旅客短时间内解除疲劳。可盘锦市火车站高铁候车室，却是一刀切地整楼层引入，“鸠占鹊巢”后，问题也就来了。

所以，对于类似公共场合服务外包的运营管理，有关方面应该加强规范。对于不符合规范，侵害到公共利益的出格做法，应予及时纠正。

共享按摩椅引入高铁站，不能把应有的服务给“共”没了。

责任编辑：张玉