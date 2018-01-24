无期变有期 秦城服刑的吉林原副省长被提请减刑

原标题： 吉林原常务副省长田学仁被提请减刑

来源：观海解局

法制晚报·看法新闻（记者 张莹 编辑 岳三猛）1月24日，北京高院发布消息，在秦城监狱服刑的吉林省委原常委、原常务副省长田学仁被提请由无期徒刑减为有期徒刑。

看法新闻记者注意到，现年71岁的田学仁2011年11月落马，因受贿1919万余元，于2013年11月被北京一中院判处无期徒刑，并没收个人全部财产。

（田学仁受审）

根据北京高院《关于审理罪犯田学仁减刑案件的公示》，田学仁现在秦城监狱服刑。

2018年1月11日，刑罚执行机关以罪犯田学仁能认罪悔罪，自觉接受教育改造，积极参加思想文化教育活动，按时完成劳动任务，多次获得监狱奖励为由，建议将其刑罚减为有期徒刑，并依法对其剥夺政治权利终身的附加刑予以酌减。

公示期限为五日，即自2018年1月25日起至2018年1月29日止。凡对该罪犯减刑有意见者，请于公示期限内向该院提交书面意见，寄至审监庭，或拨打电话010-85268569举报。

公开资料显示，出生于1947年3月田学仁是辽宁人，却长期在吉林任职。47岁时，其升任长春市委副书记，4年后改任吉林市委书记，并于2001年1月升为吉林省委常委、延边自治州委书记。

2004年12月，田学仁任吉林省委常委、常务副省长，3年后“去常”，任吉林银行党委书记、董事长。2011年11月，中纪委证实，田学仁因涉嫌严重违纪，正接受组织调查。半年后，此人被双开。问题通报显示，他利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额钱物；收受礼金。

2013年11月，北京一中院对田学仁受贿案一审宣判，认定其犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

法院审理后查明：1995年至2011年间，田学仁利用职务便利，为他人在获取贷款、承揽业务、晋升职务等事项上谋取利益，先后多次收受吉林天河药业有限公司、时任长春市公安局经侦大队缉私队队长的徐为民等10个单位或个人给予的钱款共计1919万余元。

鉴于其归案后主动交代有关部门尚不掌握的大部分受贿事实，认罪态度较好，赃款已全部追缴，依法作出上述判决。

据当时的公开报道，目击者称，满头白发的田学仁当时坐在法庭被告人席上，不发一言地听完判决，随后被带出法庭，整个过程中，他的情绪都显得十分平静。

最后陈述时，田学仁表情沉痛地说，其愧对组织的培养，官越做越大之后由于私欲膨胀，思想上放松了对自己的要求，使自己在犯罪的深渊中越陷越深，最终成了人民的罪人。

被羁押的时间里，他深刻反省了自己这些年一步步走上犯罪道路的经历，非常后悔。希望法院因他已经高龄并真诚悔罪而从轻处罚。

责任编辑：霍宇昂