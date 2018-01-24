北京政府工作报告：大兴火灾重大事故教训深刻

原标题：北京政府工作报告：大兴“11·18”火灾重大事故教训深刻

1月24日上午，北京市代市长陈吉宁在市十五届人大一次会议上作政府工作报告时指出，北京经济在转型发展中稳中有进、稳中向好。初步统计，地区生产总值年均增长7.1%、达到2.8万亿元。

上游新闻记者注意到，陈吉宁在报告中提到，“城市公共安全形势不容乐观，“11·18”重大事故教训深刻、令人痛心。”

去年11月18日18时许，北京市大兴区西红门镇新建二村新康东路8号的一处集储存、生产、居住功能为一体的“三合一”场所发生火灾，共造成19人死亡，8人受伤。

北京GDP总量达2.8万亿元，今年锁定6.5%增幅

陈吉宁表示，过去五年，北京经济在转型发展中稳中有进、稳中向好。地区生产总值年均增长7.1%、达到2.8万亿元，一般公共预算收入年均增长10.4%、达到5430.8亿元，第三产业比重达到80.6%；万元地区生产总值能耗、水耗和二氧化碳排放分别累计下降22.5

%、22%和28.2%，能源利用效率位居全国首位。

2018年北京市的预期目标是，地区生产总值增长6.5%左右；一般公共预算收入增长6.5%左右；居民消费价格涨幅控制在3%以内；城镇调查失业率控制在5%以内；全市居民人均可支配收入增长与经济增长同步；万元地区生产总值能耗、二氧化碳排放分别下降2.5%和3%左右，万元地区生产总值水耗下降3%左右，细颗粒物年均浓度力争继续下降。

京津冀协同发展：雄安需要什么就支持什么

陈吉宁在报告中表示，京津冀协同发展取得阶段性成效。北京会全力支持雄安新区规划建设，与河北省签订战略合作协议，确定了8个重点合作领域及一批先期支持项目。全面落实《京津冀协同发展规划纲要》，交通、生态环保、产业三个重点领域实现率先突破。加强产业转移承接重点平台建设，推进京津冀全面创新改革试验，2015年以来，与津冀的技术合同成交额近470亿元。开展异地就医住院医疗费用直接结算，实现社会保险互联互认，推动公共服务合作共享。

从今年起，京津冀协同发展将向中期目标迈进，北京将充分发挥 “一核”作用，推动雄安新区与城市副中心两翼联动，带动城乡统筹和一体化发展。

今年将制定实施北京市的市京津冀协同发展新三年行动计划，“全方位支持雄安新区建设，落实与河北省签订的战略合作协议，加紧学校、医院等项目落地，推进雄安新区中关村科技园建设，切实做到雄安新区需要什么就支持什么。”

治理“城市病”，一批高校将搬迁

北京市的政府工作报告指出，2017年细颗粒物年均浓度为58微克/立方米，圆满完成第一阶段国家大气污染治理任务。

2018年，北京将坚决打好蓝天保卫战。以加强科学化、系统化、精细化、法制化管理为目标，以细颗粒物来源解析为基础，制定实施新一轮大气污染防治行动计划。

坚持不懈抓好交通拥堵治理，推动以轨道交通为主的公共交通体系建设，年内开通3段轨道新线，运营总里程达到630公里以上，市郊铁路里程达到238公里。实施轨道交通换乘通道改造工程，改善轨道交通和地面交通接驳换乘。

此外，北京还将持续改善生态环境质量，实施新一轮百万亩造林绿化工程，实施“两田一园”农业高效节水方案，深入实施河长制，开展生态治理和修复。

值得一提的是，北京将启动北京联合大学新校区规划选址，抓紧北京工商大学、北京电影学院和北京信息科技大学等新校区建设。

加大副中心建设力度，增强承载力和吸引力

北京市政府工作报告指出，加快城市副中心规划建设，精心编制副中心控制性详细规划，行政办公区等各项重点工程建设进展顺利。

2018年，北京按照“一核一主一副、两轴多点一区”城市空间布局，编制分区规划实施要点和区域控制性详细规划，深入开展城市设计导则、标准和政策规范研究制定工作，实现多规合一、全域管控。

编制核心区控规，抓好长安街及其延长线规划管控和综合整治，制定中轴线申遗综合整治规划实施计划；优化中心城区空间布局，编制统筹腾退空间再利用规划，提升首都功能服务保障能力。

高质量完成副中心各项规划，加大城市副中心建设力度。落实副中心控制性详细规划，加快建设一批基础设施、公共服务、生态环境等重点工程，全面增强副中心综合承载力和吸引力。

征集北京冬奥会吉祥物，促进冰雪产业发展

北京市政府工作报告指出，2018年北京将落实绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，全面推进各项筹备工作。

加快国家速滑馆、国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心等新建竞赛场馆建设，启动国家游泳中心等现有场馆改造，推进水利、电力、气象、通信、交通等配套基础设施建设。

征集北京冬奥会、冬残奥会吉祥物、启动官方赞助商征集和特许经营计划，加快冬季运动人才培养，提高冬季竞技体育水平。

实施“共享冬奥”公众参与计划，推动冰雪运动进校园、进社区，推广普及群众冰雪运动。办好国际冬季运动（北京）博览会，打造京张体育文化旅游带，促进冰雪产业发展。

上游新闻见习记者 牛泰

责任编辑：桂强