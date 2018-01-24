青藏铁路公司:拉萨出藏列车为高原军人预留硬卧票

原标题：高原艰苦地区军人铁路出行享受特殊优惠政策 每列出藏列车都为军人预留6张硬卧票

临近春运，为方便高原艰苦地区军人铁路出行，青藏铁路公司在设立军人优先购票窗口、军人候车室等措施的基础之上，为高原军人在经拉萨站的所有车次，预留6张硬卧票，缓解艰苦地区军人节假日、旅游黄金期的出藏难题。

近年来，西藏地区经济社会发展快速，进出藏客流大幅增加，在旅游黄金季节和节假日，进出藏火车经常都是一票难求。为方便高原军人出行，青藏铁路公司出台了为军人预留车票的优惠政策。军人购买预留车票，须在开车前26小时至2小时之间，在公共购票平台上无票的情况下就可进行；预留票若没售完，开车前两小时，将自动转入公共售票平台发售。优先对象除了现役军人和武警部队官兵，还包括军队离退休干部、革命伤残军人、军队文职人员，每名对象可有最多两名家属随行，随行人员享受同等优先政策。

西宁联勤保障中心驻青藏铁路公司军代处副主任杨玉哲介绍，考虑到执行紧急任务等特殊情况，在预留车票的基础上，青藏铁路公司还规定：军人执行紧急任务，购买不到车票时，可凭军代处出具的证明，先上车后补票。青藏铁路公司工作人员介绍，为高原军人预留车票的政策是铁路部门着眼西藏军人常年驻守艰苦地区做出的特殊贡献而专门出台的。

青藏铁路公司采取的优先措施缓解了高原军人出行难题，也让高原军人充分感受到社会对他们牺牲奉献、保家卫国的认可。

近日，西藏军区某部士官颜佩休假返乡，网络购票平台上显示他所要购买的Z324次列车近两日已经无票，他抱着试一试的心态来到拉萨火车站。在军人优先售票窗口前，颜佩出示军人身份证件，顺利买到了一张Z324次列车的预留车票。

西藏军区某旅干部王云即将休假，正在筹划返乡行程，听说高原军人有了预留火车票后高兴地说：“社会对我们高原军人如此支持厚爱，我们也将用实际行动回报社会、回报人民。”

来源：中国国防报

责任编辑：霍宇昂