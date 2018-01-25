明天系又一接盘者浮现:成立不足1年 牵出明星陈坤

原标题：明天系的又一接盘者浮出水面：成立不足1年 牵出明星陈坤

在中信国安和中天金融之后，又一家接盘明天系资产的企业浮出水面。

1月24日晚，上市公司美都能源在回复交易所问询的一份公告中披露，明天系旗下天安财险所持瑞福锂业的股份最终被合肥顺安新能源产业投资基金（合伙企业）（简称合肥顺安）所接手。

瑞福锂业股权接盘“秘密”揭开

早在2017年10月，美都能源公告，拟以不超过35.96亿元的对价现金收购瑞福锂业98.51%的股权。2016年6月，位于肖建华老家山东肥城的瑞福锂业实施增资，天安财险出资40000万元取得18.18%的股权，但其后很快退出。

2017年11月，当被问及明天系天安财险退出后何人接盘时，接受新京报记者专访的瑞福锂业控制人王明悦未有透露接盘者的名称，其表示，“他愿意卖给谁是他的事。”

王明悦称，“进出（指天安财险）很正常。天安在上海的投资公司那边本身就有约定，随时就退。退出是他们的决定，不是我决定的。”

1月24日晚，美都能源在回复交易所公告中揭开了这一接盘秘密。

公告称，2017年4月30日，合肥顺安（受让方）与天安财险签署《关于 <山东瑞福锂业有限公司>股权转让协议》，2017年5月22日，瑞福锂业以修改公司章程的形式，同意天安财险将其所持18.18%股权转让给合肥顺安。

该公告也透露了股权交易的价格：出让方（即天安财险）转让所持瑞福锂业18.18%的股 权的对价为：投资本金 4 亿元+出让方增资瑞福锂业的实际支付日起至受让方支付相应股权转让款之日按年利率 8%计算的利息。

在接盘明天系股份后，合肥顺安还进一步增持瑞福锂业。

2017 年9 月20 日，王明悦与合肥顺安签订《股权转让协议》，王明悦将其所持瑞福锂业 9.29%的股权（对应注册资本908.36 万元）转让给合肥顺安。

1个月后，合肥顺安的收购迎来“变现”机遇。

根据2017年10月美都能源公告，美都能源与合肥顺安签订《关于收购山东瑞福锂业有限公司股权之框架协议》，美都能源拟以现金方式受让其持有的27.47%的股权，本次收购的预估转让价格不高于100246.74万元（含税）。

合肥顺安2017年4月成立 牵出明星陈坤

那么，合肥顺安是何来历？

据美都能源公告，合肥顺安注册地址位于合肥巢湖经济开发区管委会北楼401室，注册资本49002万元，成立日期是2017年4月11日，合伙事务执行人为刘松。

查阅工商信息显示，合肥顺安有三个股东，分别是亿艺（北京）投资有限公司（简称亿艺投资）、刘松和许强。

公开资料中，亿艺投资鲜有公开活动，但在上市公司龙星化工的一则定增方案中，亿艺投资的身影出现，并牵出明星陈坤。

2015年6月，龙星化工发布非公开发行预案，公司拟以不低于10.34元/股的价格发行不超过8636.36万股，募集8.93亿元资金，而发行对象包括亿艺投资和演员陈坤。

彼时，陈坤拟以1000万元认购龙星化工非公开发行股份96.71万股，而亿艺投资拟以1600万元认购154.7万股。

根据当时龙星化工方案，陈坤和亿艺投资关系密切。

据龙星化工公告，亿艺投资成立于 2014 年11 月19 日，主营业务为股权投资，亿艺投资的实际控制人为贾云刚。陈坤100%控股的东申童画持有亿艺投资30%股权，熊峰、戴兴资、贾云刚合资的北京纳纤百文化传媒有限公司持有亿艺投资70%股权。

不过，2015年12月，龙星化工宣布终止定增，让亿艺投资和陈坤的“入市梦”化为硝烟。

在龙星化工终止定增后，亿艺投资股权频繁变更。

“天眼查”信息显示，2016年7月，亿艺投资法定代表人从贾云刚变更为戴兴资，投资人由北京纳仟百文化传媒有限公司和东申童画（北京）文化传播有限公司变更为浙江永康仟丞影视文化有限公司、陈坤和郑江。

2016年11月，陈坤退出；2017年6月，浙江永康仟丞影视文化有限公司退出，杭州亿艺投资管理合伙企业（有限合伙）新增为股东。

最新工商信息显示，亿艺投资股东为郑江和杭州亿艺投资管理合伙企业（有限合伙），法定代表人为戴兴资。工商资料显示，后者股东为郑颂和戴兴资。

在公开资料中，也有一位名叫戴兴资的《杨门女将》制片人出现在媒体报道中，记者暂时无法确认两位戴兴资是同一人。

至少三批的明天系接盘者

算上合肥顺安及其背后的亿艺投资，目前明天系已经迎来至少三批的接盘者了。

2017年11月，原计划通过定增拿下华夏人寿51%股权的华资实业发布公告称，鉴于证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境和监管政策变化等因素，决定终止2015年度非公开发行股票的申请，并申请撤回申报材料。

同时，中天金融发布公告，已与华夏人寿的两家股东公司签订框架协议，拟以不超过 310 亿元现金购买华夏人寿 21%至25%股权。

在宣布收购华夏人寿的意向之前，从房产领域转型而来的中天金融在保险、金融领域布局甚广。据官网介绍，中天金融集团股份有限公司（股票代码000540），成立于1978年，于1994年在深圳证券交易所主板上市，是贵州省第一家上市公司，旗下员工近2万人，是贵州省内成长最快、规模最大的上市公司之一。

2018年1月，明天系旗下恒投证券（即恒泰证券）公告称，公司的九名股东拟将所持有29.94%的股份出售给中信国安集团，作价90亿元人民币，双方已经签订框架协议。如交易顺利达成，中信国安将取代明天系成为恒投证券的新东家。

据官网介绍，中信国安集团有限公司（简称“国安集团”）是中国中信集团子公司，前身是1987年4月中国国际信托投资公司投资150万元成立的北京国安宾馆。截至2017年，公司总资产为2000亿元，业务涉及金融、资源开发、信息网络、文化旅游、城市运营、消费品、健康养老等领域。

责任编辑：张建利