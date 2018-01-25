中国伊朗巴拿马等将联合调查桑吉轮事故

原标题：中国伊朗巴拿马中国香港特区四方签署“桑吉”轮和“长峰水晶”轮碰撞事故安全调查协议

图为“长峰水晶”轮。

依据国际海事组织《船舶事故和事件调查规则》《海上事故或事件安全调查标准和推荐做法规则》有关规定和建议，1月25日上午，中国、伊朗、巴拿马、中国香港特区海事主管机关经友好协商达成共识，并共同签署了联合开展“桑吉”轮和“长峰水晶”轮碰撞事故安全调查协议。事故调查工作将在协议框架下，由四方联合组成的调查组组织开展。

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责任编辑：桂强