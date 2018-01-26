贵州代省长谌贻琴：贵州不再是落后的代名词

原标题：谌贻琴：今天的贵州不再垫底，不再是落后的代名词

贵州省代省长谌贻琴作政府工作报告。

在今天（1月26日）上午开幕的贵州省第十三届人民代表大会第一次会议上，谌贻琴代省长作政府工作报告，当她说到这段话时，话音未落，代表们就热烈鼓掌。

[今天的贵州不再垫底 不再是落后的代名词]

谌贻琴代省长这段话的背后，有这样一组数据。

贵州5项指标增速全国第一

2017年贵州经济社会发展呈现出稳中有进、转型加快、质量提升、民生改善的良好态势。地区生产总值、农业增加值、服务业增加值、建筑业增加值、电信业务总量五项指标增速全国第一，固定资产投资、农村居民人均可支配收入两项指标增速全国第二，其他主要指标增速稳居全国前列。

贵州正在撕下贫困的标签 贴上靓丽的名片

一是经济增速持续领先。地区生产总值增长10.2%。

二是脱贫战果持续扩大。春季攻势、夏季大比武和秋季攻势节节胜利，减少农村贫困人口120万人，组组通公路建成2.5万公里，易地扶贫搬迁76.3万人。

三是质量效益持续提升。规模以上工业企业利润增长46.4%。一般公共预算收入增长7.2%，其中非税收入占比下降到26.9%。

四是动能转换持续加快。新经济占地区生产总值比重提高到18%，规模以上高技术产业、装备制造业增加值分别增长39.9%和26.6%，新增市场主体69.5万户。

五是改革开放持续推进。建立能源工业运行新机制，农村“三变”改革县域全覆盖，启动新一轮国有企业战略性重组，推动地方金融体系创新。

六是人民生活持续改善。城镇新增就业76.9万人，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长8.7%和9.6%。

来源：动静贵州

责任编辑：霍宇昂