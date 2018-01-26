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辽宁公布省十三届人大代表名单 共610人

辽宁公布省十三届人大代表名单 共610人
2018年01月26日 14:19 澎湃新闻
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　　原标题：辽宁省第十三届人民代表大会代表名单（610人）

　　辽宁省人民代表大会常务委员会公告

　　第83号

　　根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》和《中国人民解放军选举全国人民代表大会和县级以上地方各级人民代表大会代表的办法》的规定，我省14个设区的市的人民代表大会和中国人民解放军驻辽部队各选举单位的军人代表大会选出辽宁省第十三届人民代表大会代表共610人。辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第四十次会议根据代表资格审查委员会提出的报告，确认610名代表的代表资格全部有效。现将代表名单予以公布。

　　辽宁省人民代表大会常务委员会

　　2018年1月26日

　　本文图片 LRTV辽宁号微信公众号

　　来源：微信公众号“LRTV辽宁号”

责任编辑：霍宇昂

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