地方两会定调2018国企国资改革 12省市公布成绩单

原标题：地方两会定调2018国企国资改革

1月25日，中铁山桥集团有限公司的工人在操作焊接机器人焊接钢桥的U型钢箱梁。

2017地方国企成绩单亮眼本周多个省市陆续进入两会时间，2018年国资国企改革工作成为焦点。此外，据《经济参考报》记者统计，目前已有12省市公布2017年国企运行情况，多地省属国企收入、利润均保持两位数增长，创5年最好水平。专家表示，结合近期密集召开的省市国企工作会议内容以及2017年国企公司制改制基本完成的现有基础来看，2018年改革重点将集中在混改、重组、降杠杆三大主线，未来或有更多国有企业整体上市推进资产证券化，引入非公战略投资者、员工持股的探索有望大范围铺开，市场化、专业化的重组整合效应也将进一步显现。

“规模起来了，利润增加了，负债却稳步减小了。”四川省国资委主任徐进对于近5年尤其是2017年国企发展质量的明显改善深有感触。截至去年底，该省国有企业资产总额首次突破8万亿元大关，同比增长15.6%，实现利润总额640亿元，同比增长43.5%。平均资产负债率为66.93%，比2015年初下降4.47%，实现连续3年下降。

记者了解到，2017年广东、山东、福建等地国资委监管企业收入利润同比增幅均超过20%。据悉，去年福建省外贸进出口总值约1.16万亿元人民币，比上一年增长12%，而国有企业在外贸增速方面领跑成为一大亮点：去年福建省国有企业全年共计进出口1830.4亿元，比上一年增长28.9%。

此外，新业态带来的收入也在提高。海南省国资委主任倪健表示，海南省国企新业态、新主业产生的营业收入逐步增长，贡献度逐步增强，主营业务收入占全部收入的95%；职工薪酬年均增幅达到9%，实现与经济效益同向增长。据海南省近期公布的数据，海南省国有企业2017年累计实现营业收入537.55亿元，同比增长15.2%；累计实现利润总额23.02亿元，同比增长11.7%。其中，10家企业营业收入和利润总额实现双增长，5家企业利润总额过亿元。

在改革的亮眼成绩背后，是2017年以来一系列改革举措落地铺开释放的改革红利。记者从国务院国资委了解到，2017年底各地国资委所监管一级企业公司制改制面近97%，共改组组建国有资本投资、运营公司89家，全国“三供一业”完成分离移交或签订移交协议的达80%，其中陕西、湖北等23个地方和64家中央企业超额完成年度目标任务。

“2018年，我省省属监管企业营业收入、利润、税收目标同比将分别增长10%以上，国有资产保值增值率不低于105%。”这是湖南省对2018年省属国企提出的目标，据悉，2017年1至11月，湖南省属监管企业实现营业收入3811.3亿元，同比增长22.4%；实现利润109.5亿元，同比扭亏增利110.8亿元；创造税收158亿元，同比增长28.5%。下一步，湖南省将重点对华菱集团、湘煤集团的钢铁、煤炭去产能目标任务进行改革重组，并加大“僵尸企业”处置力度和去杠杆力度，完成50%以上的“僵尸企业”出清，将监管企业资产负债率降至65%左右。

重组整合有望铺开

从已经公开的地方两会内容看，国企的重组整合工作被多次提及，上海、甘肃等地的政府工作报告中明确提出推进国企战略性、市场化重组。

根据上海市市长应勇23日所作的政府工作报告，2018年，上海将深入推进重点领域改革。探索国资监管机构、国资运营平台和国有企业联动改革，推进开放性市场化重组，完善职业经理人制度，推动国有企业做强主业、做实创新、做响品牌，不断增强核心竞争力。甘肃省省长唐仁健也在政府工作报告中提出，2018年甘肃要深入推进国企国资改革，推动国有企业战略性重组。

唐仁健指出，甘肃将深入推进国企国资改革，健全完善国有企业公司法人治理结构和经营管理机制，推动国有企业战略性重组，优化国有经济布局结构，在具备条件的混合所有制企业开展员工持股试点。加快推进省直部门管理脱钩企业整合重组和资源优化配置，组建陇药、电子电器、工程咨询、旅游投资等10个大型企业集团。认真落实规划部分国有资本充实社保基金工作。

随着2018年更多省市重组方案出台，今年重组整合将进一步提速，促进国企精益主业、发展新兴行业及战略行业。2018年湖南省政府工作报告提出，持续推进国有资本布局结构调整与企业整合重组，将省属国企整合至24户左右。记者了解到，2017年湖南省属监管企业从36户整合至29户，完成了“整合至30户以内”的年度目标任务。其中，整合4户企业，组建了湖南担保集团；整合9户企业，组建了现代农业控股集团；完成了湖南发展集团与省安居投的合并整合，湖南黄金集团与湖南稀土集团的合并重组；湖南兴湘投资控股集团重组整合了新物产集团、湖南包装总公司、湖南国立投资（控股）有限公司等。

为加快推进战略性重组，广东省国资委专门研究制定了《省属国有经济战略性重组整体方案》。按照省国资委的部署，2018年底基本完成省属国资系统的重组，70%以上省属国有资本集中到基础性、公共性、平台性、引领性等重要行业和关键领域；85%以上国有资本集中在资产超千亿元的大企业、大集团。

对标世界一流转型升级

按照十九大和中央经济工作会议的部署要求，下一步国企将进入高质量发展的新阶段，如何加快实现国有企业的转型升级成为国企未来改革发展的重要课题，也是地方两会中的热点议题。

“我市国企改革已进入关键阶段，阻力巨大、困难重重。”天津市国资委党委书记、主任彭三表示。据悉，去年天津市除了占比较大的石油化工、冶金等传统工业出现明显困难，黑色金属冶炼和压延加工业、金属制品业增加值也增幅收窄，而传统产业中不少为国有企业。在他看来，改变市管企业高管的管理观念，“僵尸企业”、壳企业的出清及涉诉、无账册企业的明责与确权，以及混改中战略投资者的引进与选择是目前天津国企面临的“三座大山”。“往往是闺女随时准备出嫁，但找到满意的女婿不容易。”彭三说。

“下一步，我们要在引进新量上、培育潜量上、调整存量上、放大增量上四个方面下功夫，以进一步推动天津国有资本做强做优做大。” 天津市市政协委员、市国资委副主任杨宏彦说，将加快国企创新转型，围绕发展“互联网+”、智能制造和现代生产性服务业，培育一批新技术、新产业、新业态、新模式，促进国有企业提质增效。据悉，天津市还在近日与浪潮集团有限公司签署战略合作框架协议，浪潮集团将在津投资约70亿元人民币，建设北方总部项目，完善大数据产业布局，带动关联企业聚集。

十九大以来，各地国企更是以培育发展世界一流企业为目标，吹响转型升级的号角，山西、河北等能源型、重工业省份纷纷响应。记者了解到，在地方两会期间，不少省份还提出了培育世界一流企业的量化目标。例如湖南提出到“十三五”末，湖南将力争1至2户企业进入世界500强，6至8户企业进入中国500强，四川也表示将培育世界500强企业2家以上、中国企业500强10家以上。

值得注意的是，内蒙古国资委则将借助资本的力量实现国企转型升级。内蒙古国资委产权管理处处长张世宏近日表示，内蒙古计划设立300亿元国有企业转型升级基金，解决国有企业资金短缺问题，助推转型升级。据介绍，国企转型升级基金是由自治区政府和4家单位共同出资构成的基金引导资金，经协商确定引导资金共计50亿元，吸引金融机构和社会资本配资，形成300亿元基金规模，将重点支持实体国有企业转型和国有经济布局结构优化升级，广泛参与重点国有企业重大项目投资。国企转型升级基金将以股权资本投资、债权资本投资为主，未来还将分别设立自治区本级、呼和浩特市和包头市国有企业转型升级子基金。

责任编辑：张建利