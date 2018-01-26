河南法院报告:甘肃省原书记王三运等将在河南受审

原标题：河南法院报告解读：甘肃省原省委书记王三运等将在河南受审
河南省高级人民法院院长张立勇作河南省高级人民法院工作报告。
1月26日，河南省十三届人大一次会议举行第二次全会，河南省高级人民法院院长张立勇代表省高级人民法院向大会报告工作。张立勇在报告中透露，最高法院指定管辖的甘肃省原省委书记王三运等省部级领导职务犯罪案件将在河南受审。
在提到未来工作时，张立勇说，河南法院将依法严惩职务犯罪，审理好最高法院指定管辖的甘肃省原省委书记王三运、司法部原政治部主任卢恩光、湖北省原政协副主席刘善桥、中国银监会原主席助理杨家才等省部级领导职务犯罪案件，审理好河南省查处的杨树平、孙立坤、赵海燕等重大贪腐案件，彰显中央、省委从严治党的坚强决心。牢牢把握高质量发展根本要求，积极服务国有企业改革，着力加强产权司法保护，防范化解金融风险，推动我省发展方式转变、经济结构转型、增长动力转换，为经济社会持续健康发展贡献司法力量。
来源：大河网
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