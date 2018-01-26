年轻人不敢生小孩高房价得背锅？有人找到铁证

原标题：年轻人不敢生小孩，高房价得背锅？有人找到了铁证！

原创 2018-01-26 每经编辑 每日经济新闻

21世纪最贵的是什么？

是人才。或者更简单地说，是人。

纵观北美、西欧和东亚这样经济文化相对发达的地区，普遍都面临着生育率严重偏低的现实。

以邻国日本为例，2016年，日本总人口减少30.8万人，出生数自有记录以来首次跌破百万，创下了一个多世纪以来的新低。

经济发展需要大量年轻劳动力支撑，老年人口更需要年轻人“爱的供养”。每经小编（微信号：nbdnews）注意到，为了鼓励年轻人们多恋爱成婚，提高生育率，各国政府想尽了各种刺激手段。

比如丹麦政府在全国电视台播放公益广告，号召年轻男女多出国享受阳光假期，提高“配对成功”概率；韩国在大学开设恋爱课程，学生必须和同班同学约会一学期，作为考核的一部分。

▲丹麦电视广告

不过最近，英国皇家经济学会在2017全年大会公布的一篇优秀论文，却给了人们新的思考。

英国经济学家阿克索伊发现，在房价高涨的背景下，有房还是没房，成了年轻情侣愿不愿意要小孩的一道分水岭。在英国房屋价值每上涨1万英镑，有房一族的生育率便会增加3.8%，而没房的租客生育率则要下降4.4%。

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，美国国家经济研究中心（NEBR）也有过类似的发现。美国经济学家德特林和基尔尼还得出结论，高房价对美国无房一族生育率的打击，甚至比高失业率还要可怕。

▲来源：摄图网（图文无关）

房价越高，年轻人越不敢生小孩，这似乎成了普遍规律。

难怪有英媒呼吁，要解决英国生育率持续走低的现状，首要的工作是要建起广厦千万间，“大庇天下寒士俱欢颜”。

房价太高，英国去年少生9000婴儿

自从上世纪70年代起，直到2007年次贷危机爆发，英国房价水平在40年间大约增长16倍。

兰卡斯特大学全英经济调查报告显示，正常的经济学解释（例如人口增长、收入上升或信贷增加等）很难说明房价暴涨的原因。80年代以及2000年代中期，有很多“情绪亢奋”的英国买房者抱着投机的心态持有房产，从而大大推高了英国的房价水平。

▲数据来源：EuroStats

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，盲目畸高的房价使得英国的住房拥有率持续走低。

据英格兰住房调查的数据显示，2017年英格兰-威尔士地区（占全英国总人口87%）住房拥有率只有62.9%，为1985年以来最低的数据。同时根据“租房世代”（Rent Generation）组织的数据，该地区租房者的比例为2004年时的两倍。

与此同时，据英国国家统计办公室（ONS）的数据，2017年英国出生人数（约77.5万）降到了十年以来的最低水平。那么，高房价、低自住房拥有率和低出生率之间，是有必然的联系还是纯属巧合呢？

经济学家阿克索伊在为欧洲发展银行做的《房价对出生率的影响：来自英格兰的新证据》一文显示，高房价和低生育之间，有着明显的因果关系。

阿克索伊解释道，“对于有房的人来说，房价上涨给他们的财富带来净增值，他们会愿意拿增值的一部分作为扩充家庭的储备基金，养育新的宝宝。

对于租房客来说，房价上涨使得存钱买首套房的压力更大，他们更愿意选择将生育推迟到成为有产阶层之后。”

研究发现，对于10%的房价涨幅而言，有产阶层的生育率会增加2.8%，但是无房一族的生育率会下降4.9%。

鉴于英国目前较低的住房拥有率水平，综合来看，房价每上涨10%，总体人口的生育率大约下降1.3。

根据2017年上半年数据，英国房价上涨约6.8%，依照此趋势推断，英国在2017年因为房价原因，可能总共少生了接近9000位婴儿。

高房价比失业还可怕

房价越高，没房的年轻人越不敢生小孩，这个规律绝不仅是在英国才生效。

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，早在2011年10月，美国国家经济研究中心的德特林和基尔尼就发表过题为《房价与出生率：房地产市场如何影响生育决策》的论文。

文章通过几十年的样本数据验证得出，在美国都市地区，房价平均每上涨1万美元，有房者的生育率会激增5个百分点，无房一族的生育率则会下降2.4%。依据美国现有的住房拥有率水平，房价每上涨1万美元，总生育率会提高0.8%，这一点和英国恰好相反。

正因如此，根据世界银行的统计，美国平均每名妇女的生育数量为1.84，虽然尚未达到2.1的替代生育率水平，但已经在发达国家中算是相对较高的生育率了。

德特林和基尔尼表示，购房是与育儿有关的最大开支之一，除了新婚夫妻需要首套房作为婚房以外，即使有一套小户型的夫妇，也需要面积更大的房子迎接新生儿的来临，从而形成“改善型刚需”。

▲来源：摄图网（图文无关）

房价对生育率的影响在各年龄段人口中也有很大差异，其中年轻人对房价最敏感。在美国，20-29岁的非洲裔女性的住房拥有率最低，仅有8%。相反，30-44岁的白人女性住房拥有率最高。

此外文章还发现，房价上涨对美国无房一族生育意愿的影响，甚至要超过失业带来的影响。尤其是在某些“供给受限”的地区，房价上涨对无房者带来的恐慌情绪会被放大，有房的人则更加“有恃无恐”地生育小孩。

刺激生育，各国政府出奇招

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，提高生育率成为很多国家头疼的大事，为此很多千奇百怪的政策也因此出台。

2015年，丹麦政府在全国的电视台推出了一系列广告，主题为“为了丹麦，为了母亲”。

广告中丹麦政府强调，丹麦的出生率已经到了27年来的最低点，需要年轻男女们为国家做出贡献。丹麦政府还为此出谋划策，比如多晒太阳可以增加维他命D的吸收，年轻情侣一起出国旅游，可以增加新鲜感，运动锻炼可以增加爱情生活的活跃度等。

同时，首都哥本哈根的市政府也推出了大胆的宣传攻势，主题“Screw for Denmark”。根据丹麦报纸Politiken报道，在2016年初，也就是广告投放后十个月左右，丹麦的出生率迎来了一个小高峰，比前一年同期增加14%。

出生率同样很低的韩国，甚至出现了一个新词“三破世代”（Sampo Generation）。“三破”在韩国口语中指放弃了恋爱、婚姻和生育这三样成年人责任的年轻人。

为了提高“三破”年轻人对恋爱的兴趣，韩国一些大学甚至开设了恋爱课程。根据每日电讯报报道，选修这门课的年轻人必须和同班同学约会，作为考核的一部分。

韩国最早开设这门课的东国大学教授姜佳素（Jang Jae-sook）表示，他认为实践经验比理论学习更加重要。

姜佳素表示：

“现在的韩国年轻人太忙太累，以至于在恋爱中缺乏经验，笨手笨脚的。

韩国的未来还的靠年轻人们维持家庭生活，人口减少的现实使得恋爱结婚生子变得更为关键。”

责任编辑：刘德宾 SN222