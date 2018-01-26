美国交通部华裔女掌门人一句话 点燃40万亿元市场

原标题：全世界都被这位女士一句话震撼了，一个40万亿的市场被瞬间“引爆”！

2018-01-26 央视财经

有人说，“汽车智能化”会演变为继手机之后的下一代移动终端，成为互联网的下一个入口。

2035年，它的市场规模或达6000亿元。到2050年，市场规模更将超过40万亿元。

而在本届达沃斯论坛的诸多话题中，关于智能化运输、智能出行的讨论尤为热烈。

央视财经频道的前方报道团队，在当地时间25日下午，就自动驾驶技术的未来发展、应用和监管困境等话题，专访了美国交通部部长赵小兰。

“美国不少无人驾驶汽车的研发者都曾表示，无人驾驶汽车虽然被证明可以大幅度减少交通事故的发生，但是一些州的现行法律却制约了无人驾驶汽车的发展步伐，作为政府部门，要尽快追赶科技的步伐，制定合适的法律法规。”

美国交通部掌门人的这一句话，再次将整个行业的热情点燃！

赵小兰：政府监管立法需跟上自动驾驶技术的步伐

记 者 李斯璇：赵部长，很高兴能在达沃斯邀请您接受专访。我注意到您本次在世界经济论坛年会上，参加了很多精彩的论坛活动，主题涵盖自动运输、智能出行，还有无人机的应用。请您跟我们谈一下美国的这些行业发展的状态，以及您对这些行业，在未来5年的展望。

美国交通部长 赵小兰：

在美国，94%的道路交通事故都是人为原因造成的，所以我们认为，如果能把驾驶过程中的人为因素屏蔽了 ，道路驾驶的安全性就能大幅提升。但自动驾驶技术同时也带来很多挑战。比如说我们该如何规范自动驾驶的安全准则，如何处理好人们对于自动驾驶安全性的担忧，以及自动驾驶涉及的隐私问题，自动驾驶汽车和自动驾驶系统，会对使用者“了如指掌”。面对这项技术时，一些人会感到焦虑。

美国交通部长 赵小兰：诸如自动驾驶、无人驾驶和无人机这些新科技的出现，给监管部门制定相关法律法规带来了很大挑战。据了解，近几年，无人驾驶技术在美国发展迅猛。但是美国各州的立法者对这一新兴技术的态度相对保守。

记 者 李斯璇：美国交通部于2017年9月发布了无人驾驶汽车的指导方针。这份文件向美国各个研发机构和企业在总体安全设计，无人驾驶技术的感知和应激，网络安全，数据记录，用户教育和训练等12个方面提出了参考标准。

美国交通部长 赵小兰：

美国不少无人驾驶汽车的研发者，包括多家汽车厂商和谷歌，优步这些科技公司都曾表示，无人驾驶汽车虽然被证明可以大幅度减少交通事故的发生，但是一些州的现行法律却制约了无人驾驶汽车的发展步伐。



新兴科技的发展和应用总是快于监管的步伐。作为政府部门，要尽快追赶科技的步伐，制定合适的法律法规。

美国交通部长 赵小兰：

但现实是这项技术正在越走越近，也许不会像一些人预期的那样快，但肯定会比我们作为政府部门想象的要快。所以作为政府职能部门，我们必须尽快开始思考如何监管这些科技了，监管的方式要兼顾驾驶的安全性，但同时又要保证，不伤害创新和创造力。

今年1月14日，赵小兰在出席美国底特律汽车展时透露，美国政府计划于今年夏天推出修正版无人驾驶汽车指导方针，预计能够彻底扫清把自动化技术整合到诸如运输、卡车、基础设施中的立法和监管障碍。当然，赵小兰也希望就这项技术的监管和立法，在达沃斯论坛进行更广泛的交流。

美国交通部长 赵小兰：自动驾驶汽车在人类的未来规划中，所占比重越来越大，来达沃斯参加世界经济论坛的好处是可以和全球其他人士共同商讨。如何能够最好地管理交通领域的新兴科技。

“传奇人物”赵小兰：美国历史上第一位进入内阁的华裔

1988年，里根总统在任时，她崭露头角、初试锋芒；

1989年，老布什总统执政时，她凤凰展翅，越飞越高；

2001年，小布什总统时期，她赫赫有名，家喻户晓；

2017年1月31日，赵小兰宣誓就职美国第十八任交通部长。执掌美版“四万亿”。

这位与美国三任总统交情匪浅、并即将与特立独行的特朗普一起共事的传奇人物是——华裔女性赵小兰（Elaine Chao）。目前，赵小兰出任美国交通部部长。据特朗普在其网页上的介绍，他计划投入5500亿美元（约3.8万亿元人民币）升级美国交通网络，而赵小兰即将成为这些项目的“大当家”。

在中国，或许我们对这位名叫赵小兰的美籍华人不太了解；但在美国，几乎没有人不知道这位带有“适度矜持与尊荣气质”的华裔女子。

巨头逐鹿40万亿市场 中国或成无人驾驶主战场

智能驾驶公交系统深圳首发试运行 图/新华社

那么赵小兰提到的“智能汽车”，在中国的前景如何？继续看下文分析↓↓

自动驾驶公交车首次在深圳公共道路试运行，谷歌的无人驾驶网约车要上路测试，腾讯计划独立开发无人驾驶技术跟百度抢市场……近期，从国际到国内，关于无人驾驶的新闻不断吸引众人的眼球，而各路巨头也在争相杀入这一市场，数据显示，根据《节能与新能源汽车技术路线图》，到2030年，完全自动驾驶车辆市场占有率将近10%。业内预计，无人驾驶产业将迎来大发展，2035年，市场规模或达6000亿元。到2050年，市场规模更将超过40万亿元。

互联网巨头抢滩未来

“智能汽车与传统汽车相比是一场革命。”有业内人士如此表示。12月2日，深圳，四辆白色的自动驾驶公交车首次在公共道路——深圳福田保税区试运行，引发“公交无人驾驶时代开启”的一片惊呼。而此前，谷歌母公司Alphabet的自动驾驶子公司Waymo宣布，将在未来几个月小范围开放无人驾驶的网约车服务。这意味着，无人驾驶离日常生活又近了一步。

羊城晚报记者梳理发现，从《中国制造2025》提出加快发展智能制造装备和产品，到“十三五”规划提出积极发展智能网联汽车的目标，无人驾驶汽车已不再是遥不可及的梦想。

百度、腾讯等互联网巨头，已开始抢滩未来。在刚刚结束的第四届世界互联网大会上，百度掌门人李彦宏透露，百度与金龙汽车合作生产的无人驾驶小巴车，将于明年7月面世。智能驾驶将是百度下一波营收的突破点。另有报道称，腾讯已经开发了自己的自动驾驶系统，成功挤入这一产业领域。

传统车企纷纷布局

对于汽车企业而言，这更是一个不能放弃的市场。广汽研究院首席技术官兼智能网联技术研发中心主任 黄少堂近日在接受羊城晚报记者采访时透露，目前广汽在无人驾驶领域已有较大发展。

其中在无人驾驶L1（辅助驾驶，比如自动泊车、驾驶提醒等）-L2（半自动驾驶）级别，已开始部分量产配置，

预计在2020-2022年，广汽将逐步实现高速公路到更复杂场景下无人驾驶的愿景。

而据上汽集团规划：

未来5年内，上汽将实现结构化和部分非结构化道路的自动驾驶功能；

未来10年，实现全环境下的自动驾驶功能。

长安汽车也对智能驾驶提出“654”战略，

计划在2025年实现真正的自动驾驶，并应用于产业化；

长城汽车计划在2020年推出能够在高速公路上实现自动驾驶的车辆……

无利不起早，无人驾驶市场吸引群雄，显然是因为看到了巨大的市场。英特尔与研究公司Strategy Analytics近期发布的一份报告预计，自动驾驶汽车市场的规模在2050年将达到7万亿美元，如果折合人民币，则超过40万亿。

全球无人驾驶车半数在中国售出？

业内认为，中国自动驾驶领域目前势头正好，极有可能借此实现我国汽车产业的弯道超车，而中国或是无人驾驶汽车的主要市场，据波士顿咨询公司预计，

到2035年，全球无人驾驶汽车的销量将达1200万辆，其中超过四分之一将是在中国出售的。

黄少堂甚至认为，上述预测稍显保守，他认为，届时全球无人驾驶汽车将有一半是在中国售出。

而中投顾问发布的《2017-2021年中国无人驾驶汽车行业深度调研及投资前景预测报告》认为，真正意义上的无人驾驶汽车有望在2020-2025年之间出现，以平均每辆车的无人驾驶系统为5万元保守估算，2035年全球无人驾驶市场空间将达6000亿，国内市场空间接近1500亿。而另有预测认为，自动驾驶汽车市场的规模在2050年将达到7万亿美元，超过40万亿元人民币。

汽车智能化或成互联网下一入口

值得一提的是，在争抢布局无人驾驶领域这一块，科技巨头有着与汽车生产企业不一样的目的。

“无人驾驶可以说是人工智能离我们人类最近的一次了。”单云霄对记者表示，目前来看，相较于其他人工智能项目，无人驾驶是最可能实现、最普惠大众的领域。百度、腾讯为代表的科技公司都是在人工智能领域希望谋求拓展的公司，加大对无人驾驶的投入实属正常。

黄少堂则戏称，科技巨头进军无人驾驶是“醉翁之意不在酒”，“他们的重点是软件。科技公司通过汽车里的软件、后台、大数据，希望提升其本身的人工智能大数据云计算能力。”比亚迪一不愿具名的相关负责人则透露，业界预计，汽车智能化会演变为继手机之后的下一代移动终端，成为互联网的下一个入口。

或助中国汽车产业弯道超车

智能汽车与传统汽车相比是一场革命，那么，无人驾驶将如何改变产业格局？“在无人驾驶领域，相比一些西方国家，中国虽然起步较晚，但未来规模肯定是世界上最大的。”黄少堂对羊城晚报记者表示：“目前自动驾驶可能是中国一个巨大的产业链发展机遇。”

为何做出这样的判断？黄少堂有几个论据，

第一，中国有高产值的互联网公司，智能网联中国可以说领先世界；

第二，中国4G、5G通讯已与国际接轨；

第三，建立基于路面的智能交通，中国更易发挥体制优势实现规模化、系统化建设；

第四，中国目前吸引了大量人工智能领域人才。

中山大学数据科学与计算机学院副研究员 单云霄也对记者表示，“在自动驾驶领域中国和美国旗鼓相当。”无论是我国互联网公司及新创公司的技术突破，抑或是国内自动驾驶示范区的陆续建成，均释放出利好信息。

智能汽车，下一个超级风口？

责任编辑：刘德宾 SN222