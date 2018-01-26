新京报评贪官拿文凭容易:或因高校运作文凭太容易

原标题：贪官拿文凭容易，恐怕是因为某些高校运作文凭太容易 | 新京报快评

一张看似不起眼的文凭，其背后，很可能代表着某些高校中的管理者和教师的“集体沦陷”。

▲ 周本顺 图片截自：《永远在路上》

文 | 马涤明

十八大以来，反腐败斗争压倒性态势形成，一批官员陆续落马。据半月谈报道，记者梳理了142名党政系统省部级以上落马高官的履历，发现这些落马官员的高学历获取经历具有速成多、跨界多、名校多、疑点多等“四多”特点。

众多学子寒窗苦读十数载才能获得的学历，这些高官一边工作，一边就轻松拿下了。此外，这些落马的高官，还存在“跨界多”、“傍名校”的现象。48名博士高官中，有26人跨界，占54%；66名硕士高官中，有33人跨界，占50%。

官员学历造假，并不是新闻。缺少有效监督的领域，都难免有权力交易的影子。在这种学历造假的“权学交易”问题上，更值得关注的，是高校运作文凭的权力。

公众印象中，正规高校的正规学历文凭，其颁发程序相当规范；可是到了官员这里，颁发学历文凭的程序，是否规范了？在一众落马贪官中，其“学习拿证”经历，或可窥斑见豹。

比如，今年1月初，因涉嫌严重违纪接受组织审查的山东省原副省长季缃绮，其在2005年1月从某校现代远程教育学院工商管理专业本科毕业后，仅过了5个月，就获得了该校国际商学院高级管理人员工商管理硕士学位。这一速度，令不少起早贪黑的考研学子汗颜。

再比如，河北省委原书记周本顺，不仅是管理学、法学双博士，而且仅用一年就获得了法学博士学位，也令不少学霸羡慕嫉妒。那么，究竟是一些官员的权力太大，还是高校变通发文凭的权力更大？这值得研究。

有教育专家说，很多官员手中掌握了资源分配权，有些高校甘愿拿教育资源与之交换，乐意招官员读硕士、博士，并在考试、毕业时睁一只眼闭一只眼。

也就是说，不少官员的速成学历，并不是高校直接“印”出来的，也是要通过入学和毕业考试，应该有的程序，或许并不少。只不过是考试时监考宽松，甚至可以走过场；毕业论文的问题上，学校可以照顾，甚至教授给代笔捉刀，也说不定。

然而，这样“严格按程序”弄出来的“真的假文凭”，实际上比“印的文凭”，操作上更腐败，内幕更深。因为，这种造假需要高校内部系统化运作。

如果各种考试，建立学籍，论文答辩等一系列学业记录、档案资料都不可或缺，该签字的教师、负责人都得签字，高校内部就得组织起“一条龙”作业的“文凭造假流水线”。相关环节、教师都要良好合作，才能保证官员速成学历的“圆满成功”。

一张看似不起眼的文凭，其背后，很可能代表着某些高校中的管理者和教师的“集体沦陷”。不管怎么说，“运作文凭”的造假也好，向权力献媚也好，都不是大学应该有的品质；大学也不该自甘沦为腐败的工具。

面对这些乱象，更值得讨论的，应该是如何完善高校入学、考试及学历颁发管理与监督机制，通过制度手段堵住高校“真的假文凭”的路径，达到官员与高校管理者即便有交易意愿，却难以交易成功的境界。

责任编辑：张岩