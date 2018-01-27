来源：法制晚报

原标题：那名公开喊冤的贪官，正在监狱打扫卫生

法制晚报·看法新闻（记者 张莹 编辑 岳三猛）2017年12月28日，甘肃高院发布刑事裁定书：兰州交通运输局原局长颜承鲁由无期徒刑，减为有期徒刑22年。

看法新闻记者注意到，现年64岁的颜承鲁于2012年5月落马，半年后，因受贿1033.8万元、2万英镑，一审获无期徒刑。

听判后，颜承鲁声称“这是不折不扣的冤案，我要上诉”。后来，该上诉被驳回，维持原判。

（颜承鲁）

官方消息显示，颜承鲁现在甘肃新桥监狱服刑。2017年11月10日，刑罚执行机关认为该犯在近期确有悔改表现，具体事实如下：认罪服法，悔罪态度诚恳，遵守监规纪律，能够按照《监狱服刑人员行为规范》严格约束自己的言行，改造态度端正，无违规违纪行为。

官方还称，该犯在监狱服刑改造期间，服从民警管理，能够克服自身年老体弱的困难，认真完成监区卫生打扫等劳动改造任务，积极主动，态度端正，较好地完成了监区安排的各项劳动任务，表现良好。

公开资料显示，出生于1954年3月的颜承鲁是兰州人，曾先后在兰州市政府、市纪委工作。自2007年4月起，颜承鲁先后担任市交通局局长、市交通运输局局长等职务。

2012年12月，颜承鲁案宣判。兰州中院认定，其利用职务上的便利，接受他人请托，为他人谋取利益，多次索要、收受他人人民币1033.8万元、2万英镑，已构成受贿罪，故判处其无期徒刑。

法院审理后查明：自2007年4月至2012年4月，颜承鲁先后担任兰州市交通局党组书记、局长及兰州市交通运输局党组书记、局长职务。2012年2月被免职。其间，颜承鲁利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受、索取多个出租车公司等单位及个人钱款。

（颜承鲁受审）

看法新闻记者注意到，其中最大的一笔达700多万。2008年底，兰州筹建某个出租汽车公司，规模为350辆。颜承鲁与该局原副局长杜明飞以及两家民营出租车企业负责人商量后决定，由这两家公司出资成立东方公司。

此后，颜承鲁指定其妹夫袁某作为东方公司法定代表人，并将51%的股份登记在袁某名下。后来，他退出公司，获得价款720万元。

据媒体报道，听判后，颜承鲁声称“这是不折不扣的冤案，我要上诉”。此后，甘肃高院于2013年8月公开开庭审理了此案。经审理认为，此案事实清楚，证据确凿充分，原审定罪处刑及适用法律均正确，审判程序合法。

2014年3月，甘肃高院作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。

责任编辑：张建利