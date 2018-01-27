这省将成审大老虎最多的地方 2虎在这获终身监禁

来源：法制晚报

原标题：这个省将成审判大老虎最多的地方

法制晚报·看法新闻（记者 张莹 编辑 岳三猛）1月26日，河南两会上，省高院院长张立勇作报告。他透露，最高法院指定管辖的王三运、卢恩光、刘善桥、杨家才等省部级领导干部职务犯罪案件将在河南受审。

看法新闻记者梳理数据发现，在河南省受审的省部级及以上大老虎将有12人，为全国审理老虎最多的省份，其次为天津、河北等，均有8人。

2虎在河南获终身监禁

1月26日，河南省十三届人大一次会议举行第二次全会，河南省高级人民法院院长张立勇代表省高级人民法院向大会报告工作。

在提到未来工作时，张立勇说，河南法院将依法严惩职务犯罪，审理好最高法院指定管辖的甘肃省原省委书记王三运、司法部原政治部主任卢恩光、湖北省原政协副主席刘善桥、中国银监会原主席助理杨家才等省部级领导干部职务犯罪案件。

张立勇说，五年来，河南省高级人民法院共审结受贿、贪污等职务犯罪案件15258件，判处犯罪分子22448人，其中省部级8人，厅局级136人，县处级946人。

依法判处云南省原省委书记白恩培、天津市原政协副主席公安局长武长顺死刑缓期二年执行，减为无期徒刑后终身监禁，不得减刑、假释，白恩培案为全国第一例终身监禁判决；依法判处辽宁省原省委书记王珉无期徒刑、国台办原副主任龚清概有期徒刑十五年、湖北省原副省长郭有明有期徒刑十五年、济南市原市长杨鲁豫有期徒刑十四年、西藏自治区人大常委会原副主任乐大克有期徒刑十三年、国家体育总局原副局长肖天有期徒刑十年六个月。

看法新闻记者简单梳理十八大以来落马的省部级及以上高官，发现至少已有91人获刑。他们分别在全国62家法院受审，其中有19家法院曾审理过2名及以上老虎。从地域上看，共计涉及22省份，在河南、天津、河北获刑的均有8人，在江苏有7人，在北京、广东、湖北、山东等省市获刑的均有6人。

加上此次即将审理的王三运等4虎，河南将共计审理12名老虎，成为全国审理老虎最多的省份。

从法院层面来看，审理老虎人数最多的法院为天津一中院，共有6虎在此领刑。其次为宁波中院，也有4人在此领刑。

在天津一中院领刑的6虎分别为盖如垠、潘逸阳、徐建一、令计划、冀文林、周永康。值得注意的是，潘逸阳正是向令计划行贿的4名官员之一。

而宁波中院审理的4虎（赵少麟、何家成、王敏、杨卫泽）之间显著的关联，即均与赵少麟的儿子赵晋有着案情上的联系。

有1人去年4月开庭，尚未宣判

看法新闻记者此前注意到，十八大至今已至少有91只大老虎被判刑。最近的一次发生在今年1月12日，广东省委原常委、珠海市委原书记李嘉因犯受贿罪获刑13年。

目前还有29人的消息正等待进一步披露，按照所处惩罚阶段可以分为3类：

第一类是已落马，但尚未受到党纪处分，共有7人，均为19大后被调查的。分别为鲁炜、刘强、张杰辉、冯新柱、季缃绮、李贻煌、王晓林。

第二类是已开庭，但尚未宣判，只有1人，即河北省委原常委、政法委原书记张越。此人2016年4月16日落马，2017年4月在常州中院过堂，被控受贿1.57亿余元。

（张越受审）

第三类是已给予党纪处分，但尚未受审，共有21人。按照落马时间来看，2015年的有3人，2016年的有5人，其余14人均为2017年倒下。

这14人分别是项俊波（从落马到双开耗时167天，下同）、虞海燕（144天）、王银成（132天）、张化为（108天）、孙怀山（92天）、陈旭（86天）、杨崇勇（84天）、刘善桥（84天）、魏民洲（73天）、李文科（71天）、周春雨（70天）、杨家才（70天）、孙政才（67天）、莫建成（27天）。均算下来只有91天，即3个月。

责任编辑：张建利