铁路南昌局：将采取停运降速等措施减少降雪影响

原标题：铁路部门多种措施应对
1月25日，记者获悉，为保障旅客出行畅通，南昌火车站启动应急预案，采取多种措施积极应对。
车站在验证口、检票口设置了移动指示牌，将列车晚点或停运信息及时公布，同时在售票处、红土情服务台加开退票改签专窗，方便旅客办理业务。
记者还从中国铁路南昌局集团有限公司获悉，南铁科学部署、有效应对，确保旅客出行安全有序。另外，铁路部门将根据实际情况，采取停运、降速、迂回、增开临客等措施动态调整列车运行方案，最大限度地减少降雪对运输秩序的影响。
来源：江西日报
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