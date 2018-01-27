新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

铁路南昌局：将采取停运降速等措施减少降雪影响

铁路南昌局：将采取停运降速等措施减少降雪影响
2018年01月27日 23:02 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：铁路部门多种措施应对

　　1月25日，记者获悉，为保障旅客出行畅通，南昌火车站启动应急预案，采取多种措施积极应对。

　　车站在验证口、检票口设置了移动指示牌，将列车晚点或停运信息及时公布，同时在售票处、红土情服务台加开退票改签专窗，方便旅客办理业务。

　　记者还从中国铁路南昌局集团有限公司获悉，南铁科学部署、有效应对，确保旅客出行安全有序。另外，铁路部门将根据实际情况，采取停运、降速、迂回、增开临客等措施动态调整列车运行方案，最大限度地减少降雪对运输秩序的影响。

　　来源：江西日报

责任编辑：张建利

旅客降雪南昌
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区