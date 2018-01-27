6位政协主席同日选出 这名打虎干将曾查办成克杰

来源：政知圈

原标题：周六选出的6位政协主席

周六这一天，6个省份选出6位政协主席。

本周是名副其实的地方两会周，随着1月21日安徽、新疆政协开幕，至27日辽宁省人大开幕，全国31个省份都在召开两会。

其中，打头阵的新疆于1月25日选出新一届政协班子。加上26日选出新一届班子的江西，目前已有8个省份选出政协主席。其中，天津、上海、广东三个省份都是中央政治局委员坐镇的地方。

政知圈（微信ID：wepolitics）简单说一说。

3位“60后”跻身正省级

先来看一下黑龙江、湖南、安徽、天津、上海、广东、江西、新疆这8个省份已经选出的8位主席↓↓↓

姓名 年龄 现职务 原职务 黄建盛 60岁 黑龙江省政协主席、党组书记 黑龙江省政协副主席、党组书记 李薇薇 59岁 湖南省政协主席、党组书记 湖南省政协主席、党组书记 张昌尔 61岁 安徽省政协主席、党组书记 湖北省政协主席、党组书记 盛茂林 58岁 天津市政协主席、党组书记 天津市委常委、组织部部长 董云虎 55岁 上海市政协主席、党组书记 上海市委常委、宣传部部长 王荣 59岁 广东省政协主席 广东省政协主席 姚增科 58岁 江西省政协主席 江西省委副书记 努尔兰·阿不都满金 55岁 新疆维吾尔自治区政协主席、党组书记 新疆维吾尔自治区政协主席、党组书记

这些人中，姚增科、盛茂林、董云虎都是首次进入政协系统任职。他们的共同点不少，都是“60后”干部，此前都在当地担任省级党委常委，并且都是“五人小组”成员。

他们三人中，年纪最小的是董云虎。1962年12月出生的他，先后在中央党校、中央外宣办工作，担任上海市委常委、宣传部部长前，曾在西藏的相同岗位上经历过三年半的锻炼。他参与起草了中国第一部白皮书《中国的人权状况》。

姚增科有“打虎干将”之称，2016年10月“空降”山西任省委副书记之前，他的履历集中在中央纪委，曾在时任中央纪委书记尉健行的领导下，参与查办成克杰案。

三人中，只有盛茂林的仕途起步于地方，从湖南开始，辗转山西、天津，组织系统工作经验丰富。

同日当选省级政协主席的他们，也同日跻身正省级官员序列。不过多说一句，盛茂林和董云虎在政协开会前就被任命为市政协党组书记。

努尔兰·阿不都满金、张昌尔、王荣、李薇薇、黄建盛属于连任，他们中，最早走上该岗位的是年纪最小的努尔兰·阿不都满金，和董云虎同龄的他，于2013年1月首次当选。他们当中，张昌尔连任的地点有所变化，从湖北到安徽，是本轮省级政协主席交流任职的案例之一。

49岁的省政协副主席

说完省级政协主席，再来说说省级政协副主席。

政知圈（微信ID：wepolitics）梳理了8个省份的政协副主席名单，共有72人。其中，天津、广东、黑龙江选出8位副主席，新疆选出12位副主席，其他4个省份都是9位副主席。

这些人中有约26人属于连任。连任者中也不乏“60后”，比如1962年11月出生的天津市政协副主席沈中阳、1962年10月出生的安徽省政协副主席牛立文、1965年6月出生的湖南省政协副主席赖明勇、1963年12月出生的湖南省政协副主席胡旭晟。四人都是民主党派中央常委，最年轻的赖明勇，2017年1月首次当选，是民建中央常委、湖南省主委。

说到年轻，新当选的省级政协副主席中，最年轻的只有49岁。

江西省政协副主席谢茹、广东省政协副主席邓海光都是1968年生人，目前还未满50岁。谢茹生于7月，邓海光生于10月。两人在当选前都是副省长。从迈入副省级干部序列的时间来讲，谢茹更早，她从2008年1月开始就一直担任江西省副省长，直到这次当选，刚刚满10年。邓海光是在2013年由广东省茂名市委书记升任副省长的。

两人都曾因为“年轻”引起媒体关注。

邓海光在44岁时成为当时广东最年轻的副省长。而谢茹初任副省长时，刚满40岁，当时是全国最年轻的副省长。据人民网报道，1990年大学毕业后，她仅用了10年时间便完成了职称晋升中的从初级、中级到正高的三次破格。2001年当选景德镇市副市长时，她才33岁，成为全省最年轻的副厅级干部。

政协副主席从哪儿来？

最后，说说这几个省的政协班子。

政知圈（微信ID：wepolitics）梳理这8个省份的政协班子年龄，“60后”最多的是湖南，9位副主席中有6人都是，其中，1人生于1962年，4人生于1963年，1人生于1965年，是目前选出的省级政协班子中最年轻的。从性别来说，8地的班子中都至少有一名女性，安徽、上海有2名。

省级政协副主席都来自哪儿呢？

有地市的党政一把手、省级政府副职、省级党的部门的副职以及省级高法、高检的主要领导。不同省份的特点不同，挑比较明显的几个省份来说一说。

比如上海，来自民主党派中央的领导层占了近一半，新当选的副主席中赵雯、周汉民、张恩迪、黄震分别是九三学社中央副主席、民建中央副主席、致公党中央副主席、民进中央副主席。

湖南、黑龙江与上海类似，9位副主席中，有4人是民主党派中央常委，1人是全国工商联常委。黑龙江8位副主席中一半是民主党派中央常委。

天津则是来自区县的党委一把手较多。新当选的副主席中李绍洪、尚斌义、赵仲华，此前分别是天津和平区、东丽区、津南区的区委书记。

新疆与天津类似，阿克苏地委书记窦万贵、博州党委书记邱树华以及乌鲁木齐市长伊力哈木·沙比尔、吉州州长马雄成，此次都新当选为区政协副主席。值得一提的是，邱树华是2015年被中组部授予“全国优秀县委书记”称号的干部之一。

责任编辑：张建利