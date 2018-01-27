6位政协主席同日选出 这名打虎干将曾查办成克杰

来源：政知圈
原标题：周六选出的6位政协主席
周六这一天，6个省份选出6位政协主席。
本周是名副其实的地方两会周，随着1月21日安徽、新疆政协开幕，至27日辽宁省人大开幕，全国31个省份都在召开两会。
其中，打头阵的新疆于1月25日选出新一届政协班子。加上26日选出新一届班子的江西，目前已有8个省份选出政协主席。其中，天津、上海、广东三个省份都是中央政治局委员坐镇的地方。
政知圈（微信ID：wepolitics）简单说一说。
3位“60后”跻身正省级
先来看一下黑龙江、湖南、安徽、天津、上海、广东、江西、新疆这8个省份已经选出的8位主席↓↓↓
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姓名
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年龄
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现职务
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原职务
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黄建盛
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60岁
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黑龙江省政协主席、党组书记
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黑龙江省政协副主席、党组书记
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李薇薇
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59岁
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湖南省政协主席、党组书记
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湖南省政协主席、党组书记
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张昌尔
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61岁
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安徽省政协主席、党组书记
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湖北省政协主席、党组书记
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盛茂林
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58岁
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天津市政协主席、党组书记
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天津市委常委、组织部部长
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董云虎
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55岁
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上海市政协主席、党组书记
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上海市委常委、宣传部部长
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王荣
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59岁
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广东省政协主席
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广东省政协主席
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姚增科
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58岁
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江西省政协主席
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江西省委副书记
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努尔兰·阿不都满金
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55岁
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新疆维吾尔自治区政协主席、党组书记
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新疆维吾尔自治区政协主席、党组书记
这些人中，姚增科、盛茂林、董云虎都是首次进入政协系统任职。他们的共同点不少，都是“60后”干部，此前都在当地担任省级党委常委，并且都是“五人小组”成员。
他们三人中，年纪最小的是董云虎。1962年12月出生的他，先后在中央党校、中央外宣办工作，担任上海市委常委、宣传部部长前，曾在西藏的相同岗位上经历过三年半的锻炼。他参与起草了中国第一部白皮书《中国的人权状况》。
姚增科有“打虎干将”之称，2016年10月“空降”山西任省委副书记之前，他的履历集中在中央纪委，曾在时任中央纪委书记尉健行的领导下，参与查办成克杰案。
三人中，只有盛茂林的仕途起步于地方，从湖南开始，辗转山西、天津，组织系统工作经验丰富。
同日当选省级政协主席的他们，也同日跻身正省级官员序列。不过多说一句，盛茂林和董云虎在政协开会前就被任命为市政协党组书记。
努尔兰·阿不都满金、张昌尔、王荣、李薇薇、黄建盛属于连任，他们中，最早走上该岗位的是年纪最小的努尔兰·阿不都满金，和董云虎同龄的他，于2013年1月首次当选。他们当中，张昌尔连任的地点有所变化，从湖北到安徽，是本轮省级政协主席交流任职的案例之一。
49岁的省政协副主席
说完省级政协主席，再来说说省级政协副主席。
政知圈（微信ID：wepolitics）梳理了8个省份的政协副主席名单，共有72人。其中，天津、广东、黑龙江选出8位副主席，新疆选出12位副主席，其他4个省份都是9位副主席。
这些人中有约26人属于连任。连任者中也不乏“60后”，比如1962年11月出生的天津市政协副主席沈中阳、1962年10月出生的安徽省政协副主席牛立文、1965年6月出生的湖南省政协副主席赖明勇、1963年12月出生的湖南省政协副主席胡旭晟。四人都是民主党派中央常委，最年轻的赖明勇，2017年1月首次当选，是民建中央常委、湖南省主委。
说到年轻，新当选的省级政协副主席中，最年轻的只有49岁。
江西省政协副主席谢茹、广东省政协副主席邓海光都是1968年生人，目前还未满50岁。谢茹生于7月，邓海光生于10月。两人在当选前都是副省长。从迈入副省级干部序列的时间来讲，谢茹更早，她从2008年1月开始就一直担任江西省副省长，直到这次当选，刚刚满10年。邓海光是在2013年由广东省茂名市委书记升任副省长的。
两人都曾因为“年轻”引起媒体关注。
邓海光在44岁时成为当时广东最年轻的副省长。而谢茹初任副省长时，刚满40岁，当时是全国最年轻的副省长。据人民网报道，1990年大学毕业后，她仅用了10年时间便完成了职称晋升中的从初级、中级到正高的三次破格。2001年当选景德镇市副市长时，她才33岁，成为全省最年轻的副厅级干部。
政协副主席从哪儿来？
最后，说说这几个省的政协班子。
政知圈（微信ID：wepolitics）梳理这8个省份的政协班子年龄，“60后”最多的是湖南，9位副主席中有6人都是，其中，1人生于1962年，4人生于1963年，1人生于1965年，是目前选出的省级政协班子中最年轻的。从性别来说，8地的班子中都至少有一名女性，安徽、上海有2名。
省级政协副主席都来自哪儿呢？
有地市的党政一把手、省级政府副职、省级党的部门的副职以及省级高法、高检的主要领导。不同省份的特点不同，挑比较明显的几个省份来说一说。
比如上海，来自民主党派中央的领导层占了近一半，新当选的副主席中赵雯、周汉民、张恩迪、黄震分别是九三学社中央副主席、民建中央副主席、致公党中央副主席、民进中央副主席。
湖南、黑龙江与上海类似，9位副主席中，有4人是民主党派中央常委，1人是全国工商联常委。黑龙江8位副主席中一半是民主党派中央常委。
天津则是来自区县的党委一把手较多。新当选的副主席中李绍洪、尚斌义、赵仲华，此前分别是天津和平区、东丽区、津南区的区委书记。
新疆与天津类似，阿克苏地委书记窦万贵、博州党委书记邱树华以及乌鲁木齐市长伊力哈木·沙比尔、吉州州长马雄成，此次都新当选为区政协副主席。值得一提的是，邱树华是2015年被中组部授予“全国优秀县委书记”称号的干部之一。
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