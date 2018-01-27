国家力推这个“大战略” 它能拉动经济4个百分点

原标题：国家力推一个“大战略”：“它”能拉动经济4个百分点

2017年12月8日，中共中央政治局在第二次集体学习时，习近平总书记发表了重要讲话，提出“审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动实施国家大数据战略，加快建设数字中国。”

“习总书记的这段讲话有一个新的重要的论断，就是大数据是信息化的新阶段，数据是信息的一个载体。”国家973计划项目首席科学家，中科院院士梅宏在《中国经济大讲堂》上如是说。

而国际上多个权威机构做过预测，对经济、国内生产总值的拉动作用，都是2%到4%。

大数据究竟有多大？

中科院院士 梅宏：“天猫2017年双十一成交额是1682亿，支付达到14.8亿笔，开场5分钟22秒，支付宝的支付峰值就达到了每秒25.6万笔，数据库的处理峰值是每秒4200万次。

可以看到11秒它的金额就超1亿，28秒超10亿，3分01秒超100亿，大家可以想想这个数字代表着什么，你每一个人订购的东西，包括你想买的东西、你的喜好都存在这些数据里面，而这些数据会在这一天24小时之内，全部汇到了阿里的平台、天猫的平台，这是数据大规模汇聚的一个很重要的例子。这就是我们数据的指数性增长。”

梅宏：“我们可以看一看全球数据这几年的数字，基本上到2020年，全球生产的数据就会到44个Z，2030年到2500个Z，一个Z是多少呢？它是1024个EB。如果说我们把一首长为3分钟的歌曲录制成MP3的文件，它的大小大概是10兆。

如果一个Z的数据存储空间，可以存MP3格式的歌曲是多少？是一亿四千多首！你要把它全部听一遍，八亿年都听不完！就是这么大的一个数据量！我们人类所获得的数据90%是过去这两年产生的。除了过去我们纯粹的文本，还有视频、图像等多样性数据。我们每一个人，每天都在贡献数据，比如说你通过微信、微博贡献了图片，还有各种各样的方式往互联网上贡献了图片、视频。”

大数据到底有什么价值？

“我们可以用四句话来描述：一个它提供了我们人类认识复杂系统的新思维和新手段；第二促进了我们经济转型增长，它是一种新的引擎；第三个提升国家综合能力和保障国家安全的新利器；第四个也是提高政府治理能力的一种新工具和新途径。国际上多个权威机构做过预测，大数据除了它本身的发展，它对经济、国内生产总值的拉动作用，都是2%到4%，所以说在这个时代，任何一个国家如果你没有大数据的发展，在信息时代，你一定是处于一个受制的地步。大家还记得几年前有一个事件，斯诺登事件，美国一个防务承包商的雇员叛逃了，他爆料美国正在对互联网，以及所有通讯的数据进行监控，站在美国的立场，它是做了一个大数据的分析，但实际上这件事情，它侵害了别国的利益，对别的国家的安全带来了严重的影响。”梅宏讲到。

我们国家的大数据应用

梅宏：“2017年12月8日，中共中央政治局在第二次集体学习的时候，习近平总书记发表了一个讲话，叫做“审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动实施国家大数据战略，加快建设数字中国。”习总书记的这段讲话有一个新的重要的论断，就是大数据是信息化的新阶段，数据是信息的一个载体。”

“我们现在进入全面决战小康的关键阶段，2020年要全面实现小康，但是在我国西部，还有很多贫穷的地方，所以说要精准扶贫，怎么样精准扶贫？

比如说贵州，它是全国贫穷人口面积最大的一个地方，在国家建档立卡的农村贫困户就有700多万，也是精准扶贫重要的攻坚主战场。有370多万的人还没有完全实现脱贫，所以贵州就搞了一个精准扶贫的大数据平台，它把扶贫办、公安、教育等十几个部门的数据，民政等等，全部打通汇聚起来，再和地、州的数据进行整合，然后实现互通共享、自动对比、实时更新、自动预警和融合应用。

比如说教育资金减免。通过上学，有个一技之长，未来就有了脱贫的很好的技能。我们现在国家有政策，贫穷家庭的孩子考上学，学费是减免的，那过去的减免它有一个核查的过程，你先入学，入学以后再去开各种证明，最后再把钱返还给你，但是你入学得垫资，基本上这个流程下来要四到六个月，你才能把垫资的学费拿回来，有很多家庭本身就贫穷，他根本就借不到钱，所以说很多孩子就因为这一环节，学也不上了。

但是现在改变了教育资金减免的方式，都通过平台，不需要来回奔波去核查、去开各种证明，证明你是一个贫困户，通过平台大数据一比对，你是贫困家庭出来的，直接就把这个信息推给相关的学校，现在贵州省内高校全部实现了贫困生报到的时候，不交钱就直接入学，明年他们希望能推到全国，就是说贵州的贫困学子考上任何一个国内学校，都直接实现学费减免。这就是大数据给我们实际生活中间带来的好处。”

梅宏：“现在党中央国务院都在拼命地抓这件事情，我们的政府服务能力也在不断地提升。我们很多人经历过你去窗口办事情的时候，这个窗口要你提供身份证的复印件，那个窗口也要你提供身份证的复印件，你要去办一件事情得把身份证复印好多次。

前段时间我们总理批评的那些奇葩证明，要证明我妈是我妈，证明我是我，上哪儿去证明去，对不对？现在这些东西，透过信息手段就能够解决，实现无证明办理。并且你在一个窗口，把你的申请提交，后面事情就不管了。江苏在搞不跑腿就是不见面审批，直接网上提交，不通过大数据是做不到的。”

大数据变成人类未来的巨大能源所在。

责任编辑：张建利