邮储银行爆79亿票据案 12家机构共被罚没2.95亿

原标题：银监会查处邮储银行79亿票据案 12家机构被罚没2.95亿

中新经纬客户端1月27日 据银监会网站消息，近日，经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序，银监会统筹协调相关银监局依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件，对涉及该案的12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元。

2016年12月末，邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现，吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用，由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义，违法违规套取票据资金的案件，涉案票据票面金额79亿元，非法套取挪用理财资金30亿元。

案发后，银监会高度重视，立即启动重大案件查处工作机制，多次召开专题会议，指导相关银监局摸清风险底数，及时堵塞漏洞，稳妥处置风险。同时，启动立案调查，依法查处违法违规行为，不仅处罚案发机构，而且处罚违规购买理财的机构和其他相关违规交易机构，坚决打击市场乱象，切实净化市场环境。一是对案发机构邮储银行武威市分行罚款9050万元，分别取消该行原主持工作的副行长及其他3名班子成员2-5年高管任职资格，禁止文昌路支行原行长终身从事银行业工作，并依法移送司法机关；对邮储银行甘肃省分行原行长、1名副行长分别给予警告。二是对违规购买理财的机构吉林蛟河农商行罚没7744万元，分别取消该行董事长、行长2年高管任职资格，对监事长给予警告，分别禁止资金运营官、金融市场部总经理2年从事银行业工作。三是对绍兴银行、南京银行镇江分行、厦门银行、河北银行、长城华西银行、湖南衡阳衡州农商行、河北定州农商行、广东南粤银行、邯郸银行、乾安县农村信用联社等10家违规交易机构共计罚款12750万元，对33名相关责任人作出行政处罚，其中，取消3人高管任职资格，禁止1人从事银行业工作。

这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理同业理财和票据贴现业务、非法套取和挪用资金的重大案件，牵涉机构众多，情节十分恶劣，严重破坏了市场秩序。一是内控管理缺失。案发机构岗位制约机制失衡，印章、合同、账户、营业场所等管理混乱，大额异常交易监测失效，为不法分子提供了可乘之机。二是合规意识淡薄。涉及该案的相关机构有一些员工违规参与票据中介或资金掮客的交易，个别人甚至突破法律底线，与不法分子串通作案，谋取私利。三是严重违规经营。涉及该案的相关机构肆意妄为，不具备资质开展非标理财产品投资，违规接受第三方金融机构信用担保，违规通过签订显性或隐性回购条款、“倒打款”甚至“不见票”“不背书”开展票据交易，项目投前调查不尽职、投后检查不到位，丧失合规操作的底线。

下一步，银监会将认真贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，进一步深化整治银行业市场乱象，依法查处银行业大要案，坚持违法必究、纠查必严，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。（中新经纬APP）

责任编辑：柳龙龙