局长为供妻子炒股 骗取民间资本上亿元

来源：观海解局

原标题：为供妻子炒股，局长骗了上亿元

法制晚报·看法新闻（记者 张蕊 编辑 岳三猛）日前，贵州省六盘水市国土局原局长方化因犯非法吸收公众存款罪、受贿罪，二审获刑14年。

看法新闻记者注意到，此人比较奇葩的是，为供妻子晏艳炒股，联合数人以做工程、开公司为由，以高息为诱饵，非法吸收民间资本超过1亿元，至今仍有近9000万的款项未还上。

至于其妻晏艳，已因犯非法吸收公众存款罪，一审获刑9年。她供述称，自己在股市上投了4500余万，结果亏损了4000余万。

自招曾受贿200万，被认定系自首

出生于1965年的方化是贵州六枝人，先是在六枝特区大人办公室当了7年秘书，1992年升为特区政府办公室副主任。

2004年，其出任六盘水市委副秘书长，市信访局局长，10年后改任国土局党组书记、局长。2016年2月落马，后被开除党籍。

官方通报显示，此人除了涉嫌受贿，还用公款组织高消费娱乐活动，用公款购买赠送礼品、香烟及高档酒水，违规发放津贴，授意身边工作人员违规谋利等。

贵州高院于2017年12月22日作出的二审判决显示，方化的受贿金额总计200万元，事实为6起。2014年5月至2015年9月期间，他利用职务便利，在土地置换、独立采矿权审批等事项上敛财。

比如在2014年10月，他曾为当地一家公司的老板王某办理土地抵押他项权证，以便顺利得到银行抵押贷款。后来，对方转账50万元以表示感谢。为规避查处，方化还出具了一张“借条”。

类似的情况还有，当地一家公司拿到土地整理业务，方化则为他们获得该项目建设前期投资款提供帮助。2015年9月10日，商人黄某在贵阳医学院附属医院门口送给方化50万元。

看法新闻记者注意到，此案一审时，六盘水中院认定其犯受贿罪，判处其有期徒刑7年。在上诉时，他和辩护人提出，量刑太重。对此，贵州高院予以采纳。

原来，此人是在因涉嫌非法吸收公众存款等问题接受调查期间，如实供述司法机关尚未掌握的其本人收受他人贿赂的罪行，以自首论，依法可以从轻或者减轻处罚。最终，贵州高院依法予以改判：以受贿罪判处其6年。

也正基于此，一审时，方化的刑期为15年，到了二审，则变成14年。

近9000万元的借款窟窿未堵上

必须要指出的是，受贿仅是方化的罪行之一，他更严重的问题在于非法吸收公众存款。

2011年1月，方化的妻子晏艳炒股急需资金，开始向他人借款。这夫妻俩与其他两人商量，由他们向民间借款提供给晏艳炒股。

在此后将近5年的时间里，方化等人以晏艳在六盘水市做市政工程、上海开公司做生意等需要资金为由，通过口口相传的方式，以高利息为诱饵，向社会民间非法吸收资金共计人民币12815.98万元，案发前还款2948.623万元，余款至今未还。

其中方化非法吸收资金11225.74万元，已还款2722.35万元。非法吸收的资金全部转入晏某个人账户，晏艳再将每月利息转给方化及其他两人向债权人支付利息，其余资金用于投资股票、期货。

看法新闻记者注意到，法院认定的非吸存款案件共81起，方化直接参与的39起。其中涉案金额最高的为2100万元，最少的仅为5万元。时间最短的仅借款3个月，但277.5万元的本金却支付了472.1万元的利息。

晏艳供述称，自己在股市上一共投入了4500余万，亏损了4000余万，亏损高达90%。她还投资了期货市场，投入500余万，亏损了100余万。

对于借钱炒股的行为，她表示，2009年，自己和方化结婚的时候就在炒股。自己“缺钱”，就向方化提出向民间借钱来炒股，方化同意了。一开始，只是方化和晏艳夫妻两人借钱，“把借来的钱都打入我的账户并由我来支配管理。后来我支付不了前期借款的利息了，就找了其他两人一起向民间借钱。”

另外俩人则各自用自己身边的关系去借钱，借来的钱都打到她的账户上由她支配，再按照三分以上的利息付钱给他们。

“我用这些资金进行炒股，但民间对炒股的认识不一样，如果给他们说是炒股，他们肯定不借，于是给他们说是投资基础设施建设。”晏艳提到，丈夫方化曾主动给那两人做工作，叫他们大胆融资，并说自己会把关。

根据晏艳的供述，2010年至2014年期间，她平均每月大约支付150万元利息，总的支付大约6000余万。2015年3月，晏艳资金链断裂，无法再支付利息。

2017年11月3日，她被六盘水市钟山区法院一审判处有期徒刑九年，并处罚金30万元。

责任编辑：张建利