原标题：北京到雄安城际铁路3月开工，雄安站设在这里！

近日，中国铁路设计集团发布了新建北京至雄安新区城际铁路环境影响报告书全文。

知道君（xjb-jingshier）从 报告书中了解到，这条线路将于今年3月初开工（含施工准备期），2020年2月结束，建设总工期为两年。

本工程为客运专线，李营至新机场段设计速度目标值 250km/h；新机场至雄安新区 段设计速度目标值 350km/h。工程总投资 333.77 亿元。

线路建成后，雄安站将成为雄安新区路网性主客站、地面综合交通枢纽，主要服务新区中长途客流，实现新区与全国高铁网紧密联系。

雄安站的位置披露

雄县城东北部

报告书提到，新建北京至雄安新区城际铁路位于北京市和河北省境内，线路北起北京枢纽李营 线路所（含）至雄安站（含），线路全长 92.783km。

沿线涉及北京市大兴区，河北省廊 坊市的固安县、永清县、霸州市，雄安新区。全线设黄村站、新机场站、固安东站、 霸州北站、雄安站五座车站。

在报告书全本中详细披露了新建雄安站的准确位置，其位于雄县城区东北部，昝岗镇佐各庄村和关李马浒村西侧，221乡道南侧。

车站距离雄县城区约8公里，车站为高架站，并将接入京港（台）高铁、津九联络线、津雄城际、雄忻铁路线等，车站总规模达到9台19线（含6条正线），真正成为京津冀地区路网性的主客站、新交通枢纽。

责任编辑：霍宇昂