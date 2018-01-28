杨杰拟提名为云南省政府秘书长(图/简历)

原标题：云南省管干部任前公示公告 杨杰拟提名为省政府秘书长人选

省管干部任前公示公告

云干任公示〔2018〕4号

根据《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关规定，现将杨杰同志拟任职务予以公示：

杨杰，男，汉族，1962年1月生，在职硕士，中共党员，1983年8月参加工作。历任昆明市委政策研究室副主任、主任，省政府体改办副主任，省政府研究室（省政府发展研究中心）副主任，昭通市昭阳区副区长（挂职），保山学院党委书记，省政府副秘书长（正厅级），省食品药品监督管理局局长等职。现任省人民政府副秘书长，办公厅主任、党组副书记。

经研究，该同志拟提名为省人民政府秘书长人选，拟任省人民政府办公厅党组书记，省人民政府发展研究中心党组书记。

公示时间从2018年1月28日起至2018年2月2日止 （国家法定节假日除外），如对被公示人员有意见或举报，请向中共云南省委组织部干部监督处反映。通讯地址：云南省昆明市广福路8号省委组织部干部监督处，邮编：650228，联系电话：0871-12380。

中共云南省委组织部

2018年1月27日

责任编辑：李伟山