月全食将现身天宇 中国大部分地区可赏“红月亮”

原标题：月全食奇观将现身天宇 我国绝大部分地区可赏“红月亮”

新华社天津1月28日电（记者周润健）天文专家介绍，月全食奇观将于1月31日震撼登场。只要天气晴朗，我国绝大部分地区都能欣赏到一轮“红月亮”高挂夜空的美妙场景。

月食分为半影月食、月偏食和月全食。地球阴影的中间部分称为本影，本影周围是半影。月亮进入地球半影发生半影月食，月亮一部分进入地球本影发生月偏食，月亮全部进入地球本影则发生月全食。

天文教育专家、天津市天文学会理事赵之珩表示，三种月食中月全食最为好看，此时，从地球上看去，月亮并不是从空中消失，而会呈现出古铜色，仍然是圆圆的，别有一番景致，也就是大家所熟知的“红月亮”。

一次月全食有初亏、食既、生光、复圆等重要时间点。赵之珩介绍说，本次月全食的初亏为北京时间19时48分，食既为20时52分，生光时刻为22时08分，复圆时刻为23时11分。其中，从食既到生光的这1小时16分是最精彩的部分，也就是著名的“红月亮”时段。

天文专家表示，相比于日全食，月全食观测起来相对容易得多，只要天气晴朗，能看得见月亮的地方，就都可以欣赏到“大红月亮高高挂”的独特景象。

天文专家特别提醒说，爱好天文摄影的公众不妨提前准备好相机，数码或胶片的都可以，来一张与“红月亮”的合影。如能选取一些有特色的背景物，比如高塔、古建筑等，将更有观赏效果和价值。（完）

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