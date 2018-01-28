北京至雄安城际铁路计划3月开工 建设总工期两年

原标题：京雄城际铁路计划3月开工 建设总工期两年 雄安站将成为雄安新区新的交通枢纽

资料图：北京至雄安新区的动车组列车。 中新网记者 潘心怡 摄

近日，中国铁路设计集团发布了新建北京至雄安新区城际铁路环境影响报告书全文，详细披露了京雄城际的设站、走向及相关路网建设等。京雄城际全长92.783公里，全线设五座车站。该条线路将于今年3月初开工（含施工准备期），2020年2月结束，建设总工期为两年。线路建成后，雄安站将成为雄安新区路网性主客站、地面综合交通枢纽，主要服务新区中长途客流，实现新区与全国高铁网紧密联系。

京雄城际铁路全线

设五座车站

去年4月1日，中共中央、国务院决定成立雄安新区，为满足雄安新区运输要求，将原京霸城际铁路新机场至霸州段调整至新机场至雄安新区。环评信息显示，京雄城际全线设黄村站、新机场站、固安东站、霸州北站、雄安站五座车站。其中，北京境内李营至新机场段设计速度为250公里/小时，其中，京雄城际在北京市大兴区全部为隧道工程。新机场至雄安新区段，设计速度为350公里/小时。工程总投资333.77亿元。北京市内设黄村站、新机场站两站，线路走向维持了原京霸城际方案，这一段的工程目前已经开工建设。

披露新机场至雄安新区段

铁路线的详细走向

报告书中披露了新机场至雄安新区段铁路线的详细走向，线路自新机场下穿北航站楼后折向西南，绕过规划南航站楼，下穿永定河，自知子营乡东侧通过，跨廊涿高速公路后至固安县东侧与廊涿城际铁路合场设固安东站，并预留至胜芳天津万向联络线连通条件，而后绕大曹营村，沿固安永清县界向南至霸州市，跨牤牛河、106国道，穿北落店村，向西跨京九铁路，至采油二厂北侧，西北岸村南侧设置霸州北站，出站后向西跨大广高速公路，跨112国道后折向南，跨津保铁路及荣乌高速后，于关李马浒村东南侧与京港（台）高铁合场设置雄安站。

新建雄安站的准确位置

位于雄县城东北部

在报告书全本中详细披露了新建雄安站的准确位置，其位于雄县城区东北部，昝岗镇佐各庄村和关李马浒村西侧，221乡道南侧。车站距离雄县城区约8公里，车站为高架站，并将接入京港（台）高铁、津九联络线、津雄城际、雄忻铁路线等，车站总规模达到9台19线（含6条正线），真正成为京津冀地区路网性的主客站、新交通枢纽。

据了解，京雄城际在建设的同时还有多条相关规划线路同期实施，包括规划廊涿城际（时速200公里/小时）同期实施段、规划天津至新机场联络线（时速350公里/小时）同期实施段、规划津九联络线（时速160公里/小时）同期实施段、规划京港（台）高铁（时速350公里/小时）同期实施段、规划石雄城际（时速350公里/小时）同期实施段等。

来源：北京青年报

责任编辑：张建利