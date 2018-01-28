北京3家影院虚报瞒报票房 被处5万元以上行政处罚

原标题：虚报瞒报票房三家影院被罚

日前，据北京市文化市场行政执法总队通报，2017年北京3家影院存在偷、漏、瞒报票房收入的行为，被处以5万元以上的行政处罚。自2017年3月1日《中华人民共和国电影产业促进法》颁布实施后，执法部门对电影院经营中是否存在偷、漏、瞒、虚报票房收入情况进行严格监管。今年将进一步加大执法监管力度。

据文化执法总队通报，截至2017年12月底，北京营业电影院209家，新增26家；银幕数1420块，新增211块；座位数20.3951个，新增21414个。2017年度电影票房收入33.95亿元。

据了解，总队对电影院的依法监管，重点围绕两个方面，一是按照市政府第180号令《北京市文化娱乐场所经营单位安全生产规定》的规定，加强对电影院日常安全生产例会制度、安全隐患排查制度、营业期间两小时安全巡查记录制度、中英文双语广播的落实情况进行严格的监管。二是按照《电影产业促进法》的规定，加强对电影院票务系统使用及经营情况的监管，重点是对电影院经营中是否存在偷、漏、瞒、虚报票房收入情况严格监管，依法保护电影创作、制作、发行、院线、软件等工作者的利益，保障权利人的合法权益不受侵害。

总队2017年全年检查电影经营单位300余家，排查隐患30余处，查处违法违规经营单位8家，罚没款60余万元。其中，对5家存在安全生产例会、巡查等制度不落实的经营单位予以5000元以上的行政处罚；对北京某影院等3家存在偷、漏、瞒报票房收入的经营单位予以5万元以上的行政处罚；对7家存在违规营销活动的单位进行了约谈，并责令整改。

下一步总队将进一步加大对电影市场的执法监管力度，严厉打击电影市场偷、漏、瞒报票房的违法行为。

来源：北京青年报

责任编辑：张建利