吉林当选北京市政协主席(图/简历)

原标题： 吉林当选北京市政协主席，新一届市政协领导班子产生！

来源：识政

刚刚，政协北京市第十三届委员会第一次会议举行第三次全体会议，进行大会选举。委员以无记名投票的方式，选举产生了新一届市政协领导集体。

大会选举结果是：

● 吉林当选政协北京市第十三届委员会主席

● 杨艺文、程红、李伟、牛青山、林抚生、于鲁明、刘忠范、陈军、燕瑛当选为副主席

● 严力强当选为秘书长

● 大会还选举产生了由主席、副主席、秘书长和131位常务委员组成的政协北京市第十三届委员会常务委员会。

[简 历]

[主席]

吉林，男，汉族，1962年4月生，上海市人，1984年5月加入中国共产党，1987年7月参加工作，研究生毕业（中国人民大学法律系刑法专业），法学硕士，副教授。

历任中国人民大学团委副书记、书记，中国人民大学党委常委、法律系党总支书记，共青团北京市委副书记、书记，北京市密云县委书记，北京市委常委、政法委书记，市政府副市长、党组成员，市委政法委副书记，市委常委、常务副市长、市政府党组副书记，市委副书记、市委政法委书记，十二届北京市政协主席、党组书记。

[副主席]

杨艺文，女，汉族， 1961年4月生，山东荣成人，1983年6月加入中国共产党，1983年8月参加工作，北京大学法律学专业大学毕业，在职研究生（中国政法大学国际法学专业），法学博士，高级政工师。

历任北京市人大常委会法制室办公室副主任，共青团北京市委权益部副部长、部长，市司法局局长助理，党组成员、副局长，党委委员、副局长，东城区委副书记、政法委书记，东城区委副书记、副区长、代区长、区长，市工商行政管理局党组副书记、局长，党组书记、局长，市政府副秘书长（兼），丰台区委书记，北京市人大常委会副主任。

程红，女，汉族，1966年2月生，山西武乡人，1995年3月加入民盟，1991年1月参加工作，研究生毕业（北京经济学院物资管理系物资管理工程专业），经济学博士，研究员。

历任北京物资学院经济系副主任，北京物资学院研究生部主任，流通经济研究所所长，市商委副主任，市商务局副局长，朝阳区副区长、北京商务中心区管委会主任、市工商联主席，全国青联副主席、副市长、市工商联主席，全国妇联副主席（不驻会）、全国工商联副主席、北京市副市长、民盟北京市委主委。

李伟，男，汉族，1963年5月出生，北京市人，1987年1月加入中国共产党，1982年参加工作，工商管理硕士。

历任北京市政府办公厅副主任，北京市政府办公厅常务副主任，北京市政府副秘书长、办公厅常务副主任，市委政法委常务副书记，北京市政府秘书长、市政府办公厅主任。

牛青山，男，汉族，1958年6月出生，河北定州人，1979年7月加入中国共产党，1976年12月参加工作，中央党校研究生学历，高级政工师。

历任石景山区民政局干休所党总支书记、所长，北京市委办公厅综合处干部、副处级调研员，北京市委城建工委办公室副主任，北京市委宣传部办公室副主任，北京市委政法委办公室副主任、正处级干部，首都综治委办公室主任助理、副主任，崇文区委副书记、区长，东城区委副书记、区长，石景山区委书记。

林抚生，男，汉族，1964年2月出生，福建福州人，1983年12月加入中国共产党，1987年7月参加工作，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士。

历任北京市机械工业管理局副局长，北京明康机械有限责任公司董事、副总经理，北京机电工业控股（集团）有限责任公司党委常委、董事、副总经理，北京机电工业控股（集团）有限责任公司党委副书记、总经理，北京京城机电控股有限责任公司党委书记、董事长、总经理，海淀区委副书记、区长，北京控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。市国资委党委书记、主任。

于鲁明，男，汉族，1961年12月出生，北京人，1983年12月参加工作，1986年12月加入农工民主党，1992年6月加入中国共产党，大学学历，主任医师。

历任北京市大兴区政协副主席、卫生局党委副书记、局长，大兴区副区长，北京市卫生局副局长，北京市医院管理局副局长，北京市卫生计生委副主任（兼）、市医院管理局局长，农工党中央常委、农工党北京市委主委、北京市卫生计生委副主任（兼）、市医院管理局局长。

刘忠范，男，汉族，1962年10月出生，吉林九台人，2007年加入九三学社。北京大学博雅讲席教授、博士生导师，北京石墨烯研究院院长、北京大学纳米科技中心主任。中国科学院院士。

历任北京大学化学学院副教授、教授、北大博雅讲席教授，北京大学现代物理化学研究中心主任、物理化学研究所所长，北京市低维碳材料工程中心主任，科技部攀登计划、973计划和纳米重大研究计划项目首席科学家，国家自然科学基金委创新研究群体学术带头人，九三学社中央副主席、九三学社北京市委主委。其间，2016年至2017年挂职任北京市科学技术委员会副主任。

陈军，女，高山族，1959年8月生，台湾台东人，1988年2月加入台盟，高级教师。

历任北京市台联副会长，台盟北京市委副主委兼秘书长、市台联副会长，台盟北京市委常务副主委兼秘书长，台盟北京市委常务副主委、市政协副秘书长，台盟中央常委、台盟北京市委主委、市政协副秘书长。

燕瑛，女，汉族，1963年1月生，北京人，无党派，1984年8月参加工作，英国阿尔斯特大学航空工程专业研究生毕业，工学博士，教授。

历任北京航空航天大学飞机设计所副所长、教务处副处长、国际交流合作处处长、研究生院研究生培养处处长，北京市发展改革委主任助理（挂职），顺义区政府副区长，北京市发展和改革委员会副主任，北京市工商联主席。

[秘书长]

严力强，男，汉族，1958年3月出生，江苏靖江人，1976年3月参加工作，1987年5月加入中国共产党，北京师范大学中文系毕业，学士学位。

历任北京日报记者、副主任、副总编辑，北京经济信息报社社长兼总编辑，北京日报社党组副书记、副社长、总编辑，北京市委副秘书长、宣传部副部长。

责任编辑：霍宇昂