原标题：周平飞任北部战区海军潜艇第一基地政委，曾率部远洋护航

官方媒体消息证实，曾担任中国海军第二十四批护航编队政委的周平飞已履新职。

据临沂新闻网、临沂电视台“临沂新闻”栏目报道，1月25日，北部战区海军政治工作部副主任汪光鑫、北部战区海军潜艇第一基地政委周平飞带队，来临沂市参观党性教育基地，市人大常委会副主任李民陪同。

报道称，北部战区海军官兵先后到孟良崮战役主题公园、孟良崮战役纪念馆、沂蒙红嫂纪念馆参观见学，了解临沂市沂蒙党性教育基地建设情况。

上述报道显示，周平飞已履新北部战区海军潜艇第一基地政委。此外，临沂电视台“临沂新闻”电视画面显示，周平飞已佩戴副军级资历章。

据中国军网此前报道，2016年8月，中国海军第二十四批护航编队从青岛某军港启航前往亚丁湾执行护航任务。北海舰队副参谋长柏耀平担任护航编队指挥员，北海舰队某驱逐舰支队政委周平飞担任护航编队政委。

第二十四批护航编队由哈尔滨舰、邯郸舰、东平湖舰组成，除了完成亚丁湾护航任务外，还曾于2017年2月参加由巴基斯坦海军倡导组织的“和平-17”多国海上联合演习，2017年3月顺利凯旋。

责任编辑：霍宇昂