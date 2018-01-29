北京检方5年查办省部级官员9人 局级官员133人

新京报讯 （记者王梦遥 倪伟 李馨）从2013年到2017年，北京全市检察机关共立案侦查贪污贿赂犯罪1374件1563人、渎职侵权犯罪302件326人。其中，查办厅局级干部133人。

1月28日，在北京市第十五届人代会第一次会议上，北京市人民检察院检察长敬大力作检察院工作报告时提到了上述数据。5年间，北京检方共抓获境内外在逃犯罪嫌疑人74人，成功劝返10人回国自首。

2016年11月，根据中央统一部署，北京开展国家监察体制改革试点。截至2017年4月20日，全市三级院职务犯罪侦防职能全部整合到监察委员会，划转编制971个，实际转隶765人。

5年查办省部级干部9人

报告显示，在北京全市检察机关立案侦查的贪腐案件中，共查办省部级干部9人、厅局级干部133人、县处级干部311人；查办贪污贿赂百万元以上案件439件，渎职犯罪重特大案件134件。

坚决查处群众反映强烈、损害群众利益的贪腐、渎职犯罪675件777人。共起诉各类职务犯罪1551件1808人，决定不起诉143件179人。

严肃查办“小官贪腐”案件，在惠农补贴、征地拆迁等领域开展专项打击，共立案98件110人；起诉污染环境、非法采矿、盗伐滥伐林木等破坏环境资源犯罪538人。

在依法打击金融犯罪方面，5年来，北京全市检察机关共起诉非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型非法集资犯罪1319件2615人。

追捕追诉2853遗漏嫌犯

报告显示，5年来，北京市检方清理纠正了久押不决和超期羁押案件共97件117人。

据了解，犯罪嫌疑人、被告人在侦查、审查起诉、审判阶段的羁押时间超过法律规定的羁押期限的，为超期羁押案件。犯罪嫌疑人、被告人被羁押超过五年，案件仍然处于侦查、审查起诉、一审、二审阶段的，为久押不决案件。

市政协委员、北京市人民检察院第一分院党组副书记、副检察长周晓燕告诉新京报记者，造成久押不决和超期羁押的原因较复杂，其中一部分可能是因案件审理中，证据出现变化或追加被告人等；一部分可能是审理时出现一些特殊情况，这些都有可能会延长羁押时间。无论哪种情况，都会损害犯罪嫌疑人、被告人的合法权益，损害法律尊严。因此，加强对超期羁押情况的检察监督是检察机关的重要职责。

报告还显示，检察院强化检察监督，5年来共监督公安机关立案845人，监督撤销不符合立案条件的案件542件，追捕追诉遗漏犯罪嫌疑人2853人，其中76人被判处十年以上有期徒刑。

在加强源头审查过滤，防范冤假错案方面，北京全市检察院对社会危险性不高、不妨碍诉讼顺利进行的犯罪嫌疑人，依法不批准逮捕29497人；对没起诉必要的案件，依法不起诉7175人。

公益诉讼

报告摘录 自2015年7月试点以来，聚焦人民群众关注的治霾、治水、治垃圾等热点难点问题，在履行职责中发现公益诉讼案件线索416件。

发现公益诉讼案线索416件

●解读 检察院如何在履职中发现公益诉讼线索？北京市检察院相关负责人介绍，从内部来看，检察院在收到人民群众反映的污染环境、破坏资源等控告或者举报后，认为可能属于公益诉讼案件范围的案件线索，应当将相关材料移交由民事检察和行政检察部门进行线索初查和案件办理。

再如，检察院的侦查监督部门在对行政执法机关移送公安机关的刑事案件进行立案和侦查活动监督时，通过行政执法与刑事司法衔接平台发现，在公益领域负有监督管理职责的行政机关可能存在违法行使职权或者不作为，造成国家利益和社会公共利益受到侵害的，侦查监督部门应当将有关材料移送行政检察部门办理。

从外部来看，人大、政协、监察委员会等相关单位的转交和移送，也是检察院发现公益诉讼案件线索的重要来源。同时，检察院也会密切关注新闻媒体报道，尤其是人民群众反映强烈的突出问题，加强对严重侵害公益行为的监督。

检察监督

报告摘录 共监督公安机关立案845人，监督撤销不符合立案条件的案件542件，追捕追诉遗漏犯罪嫌疑人2853人。

监督公安机关立案845人

●解读 在检察机关的监督职能中，侦查监督往往是工作难点。在这方面，北京市检察院相关负责人告诉新京报记者，为加强侦查监督，北京市检察机关专门成立了侦查监督部，在机关内部建立了线索推送机制，规范了立案监督、侦查活动监督线索的移送、流转、办理流程；同时拓展了监督立案与监督撤案的具体情形，并以工作细则的形式确认下来，进一步完善了立案监督工作体系。

针对书面纠正违法回复率偏低的问题，市检察院与市公安局联合出台了相关文件，重点规定了公安机关要将整改落实情况与内部执法监督工作相结合的要求，完善了公安机关对检察机关侦查活动监督异议的救济方式和具体程序，有利于解决监督刚性不足、纠正违法回复率低的问题。

上述负责人说，市检察院还在全国首创派驻公安机关执法办案管理中心检察室工作模式，加强类案监督和综合监督，向相关执法司法机关提出纠正意见2585份，回复整改率达79.8%。

责任编辑：刘德宾 SN222