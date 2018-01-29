北京“朝阳群众”人数去年达14万余人

在活动现场，“朝阳群众”中的几位阿姨帮民警整理头发。 警方供图

新京报讯 （记者左燕燕 通讯员王瑜）1月28日下午，朝阳警方邀请1300余名朝阳群众代表齐聚一堂，向社区干部、流动人口管理员、实有人口管理员、治保积极分子、楼门长、志愿者等各行各业的“朝阳群众”感恩致谢。

警方统计，截至2017年底，朝阳区共有实名注册的“朝阳群众”达14万余人，相当于平均每平方公里有近300人。其中，与朝阳警方互动较多的“朝阳群众”数量达到近7万名，平均每月向朝阳警方提供线索近2万条，主要集中在盗窃电动自行车、街头扒窃及涉毒类线索等。

据统计，2017年，朝阳警方接报“朝阳群众”举报的有价值线索8300余条，根据这些线索，共破获案件370余起，拘留250余人，消除各类安全隐患390余起。

案例1

APP传图 警方抓获扒窃团伙

2017年“朝阳群众”从幕后走向前台，工作方式与手机APP相结合。

“没想到我随手拍下的照片，上传到朝阳群众APP，真的协助警方侦破了一个扒窃团伙”。李军（化名）今年27岁，2017年，他下载了“朝阳群众APP”，注册成为其中一员。

2017年11月，李军在北三环附近一商场购物时，发现三名男子鬼鬼祟祟地站在商场大门外，相互间使了个眼色后，立马朝一名女子尾随而去，行为可疑。于是，他拿起手机暗中拍下三名男子体貌特征，将照片上传“朝阳群众APP”。

接到线索后，朝阳警方暗中开展侦查。最终，这个扒窃团伙在作案时被警方当场抓获，现场起获手机7部，3名团伙成员被刑事拘留。

案例2

志愿者留心 警方查获卖淫团伙

71岁的王大妈，是朝阳区六里屯地区的一名治安积极分子。每天戴着“首都治安志愿者”的红袖标、穿着印有“朝阳群众”的红马甲，在社区、街道里站岗巡逻。

2017年5月，王大妈在社区巡逻时，发现小区里一个老住户搬走了。“新搬来的是个年轻小伙子，每天也不上班，无论白天晚上，总看见他出来进去的，在小区附近和其他男子聊天。”

最让王大妈感到“蹊跷”的是，这个租户每顿饭都订外卖，送餐员一次都送好多份。王大妈从送餐员处打听到，这家租户每次订餐至少要7、8份。

王大妈起疑后，联系了社区民警。警方经过缜密侦查，发现出租房实为一个卖淫窝点，6名卖淫女每天也不出屋，租房男子负责网络招揽嫖客。最终，该窝点被朝阳警方捣毁，当场抓获嫌疑人15人，其中3人被刑事拘留，12人被行政拘留。王大妈协助公安机关破获了案件，也受到了表彰。

责任编辑：刘德宾 SN222