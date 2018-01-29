黄莉新当选为江苏省政协主席(图/简历)

原标题：黄莉新当选为江苏省政协主席
交汇点消息，1月29日下午，江苏省政协十二届一次会议举行选举大会，选举产生省十二届政协主席、副主席、秘书长和常务委员。黄莉新当选为省十二届政协主席。
来源：交汇点客户端
黄莉新 简历
黄莉新，女，1962年8月生，汉族，江苏宿迁人，在职研究生学历，工学博士学位，高级工程师，1983年6月加入中国共产党，1983年7月参加工作。
1979.09 江苏农学院机电排灌系机电排灌专业学习
1983.07 江苏省防汛防旱指挥部办公室科员
1987.10 江苏省水利厅工程管理处闸站科副科长
1989.07 江苏省水利厅工程管理处闸站科科长（1991.04工程师，其间：1992.02-1993.02省委驻沭阳县颜集乡扶贫工作队队员）
1993.11 江苏省水利厅工程管理处副处长
1996.12 江苏省防汛防旱指挥部办公室副主任（正处级）、省水利厅工程管理处副处长
1997.06 江苏省水利厅厅长助理、省防汛防旱指挥部办公室常务副主任
（1996.10-1998.06南京大学马克思主义哲学专业研究生课程班学习）
1998.10 江苏省水利厅厅长助理、党组成员、省防汛防旱指挥部办公室常务副主任（1998.11高级工程师）
（1998.09-1998.12参加省高级管理人才经济研究班赴美国培训）
2000.05 江苏省水利厅厅长、党组书记
（2001.04-2011.12河海大学水文水资源学院水文学及水资源专业在职研究生学习，获工学博士学位）
2003.02 江苏省政府副省长、党组成员（其间：2004.09-2007.07中央党校函授学院省部级干部在职研究生班政治学专业学习）
2007.12 江苏省委常委，省政府党组成员、副省长（其间：2010.04-2010.06中组部公共管理高级培训班赴美国哈佛大学肯尼迪政府学院学习）
2011.12 江苏省委常委，省政府党组成员、副省长，无锡市委书记
2012.03 江苏省委常委、无锡市委书记
2015.01 江苏省委常委、南京市委书记（2016.05-2016.10兼任南京市江北新区党工委书记）
2016.09 江苏省委常委
2016.10 江苏省委常委，省政府党组副书记、常务副省长
2016.11 江苏省委常委，省政府党组副书记、常务副省长兼省行政学院院长
2017.07 江苏省委副书记，省政府党组副书记、常务副省长兼省行政学院院长
党的十八大代表，第十八届中央候补委员，第十九届中央候补委员。十三届省委委员、常委，省十二届人大代表。
（人民网资料 截至2017年10月）
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