柯尊平当选四川省政协主席(图/简历)

原标题：柯尊平当选政协四川省第十二届委员会主席
人民网成都1月29日电（王军）在今日下午举行的四川省政协第十二届委员会第一次会议选举大会上，柯尊平当选为政协四川省第十二届委员会主席。
崔保华、钟勉、张雨东、王正荣、赵振铣、陈放、林书成、欧阳泽华、祝春秀当选为政协四川省第十二届委员会副主席。
王建军当选为政协四川省第十二届委员会秘书长。
马小彬等161人当选为政协四川省第十二届委员会常务委员。
据人民网 柯尊平简历
柯尊平，男，汉族，1956年9月生，陕西安康人，1975年9月加入中国共产党，1974年3月参加工作，西南交通大学应用物理系计算力学专业毕业，研究生学历，工学博士。
1974.03 陕西省安康县五理公社知青
1977.03 铁道部西安铁路局安康电机段干事
1978.09 西南交通大学物理师资班学习
1982.07 西南交通大学基础部助教，数理力学系团总支书记，应用物理系党支部副书记
1987.09 西南交通大学党委办公室秘书
1989.04 西南交通大学党办副主任、主任（1992.09起任校党委常委）
1993.11 西南交通大学党委常委、计算机与通信工程学院党总支书记兼常务副院长
1995.08 西南交通大学党委副书记、副校长
（1993.09-1997.02西南交通大学应用物理系计算力学专业研究生学习，获工学博士学位）
1999.03 西南交通大学党委书记
2000.08 四川省政府省长助理、西南交通大学党委书记
2001.02 四川省政府副省长、党组成员，西南交通大学党委书记
2001.06 四川省政府副省长、党组成员
2007.05 四川省委常委、省委组织部部长、省委党校校长（兼）
2013.04 四川省委副书记、省委党校校长（兼）
2015.01 四川省委副书记、省委党校校长（兼），省政协主席、党组书记
2015.04 四川省政协主席、党组书记
中共十七大代表，第十八届中央候补委员，政协四川省第十一届委员会委员。
（人民网资料 截至2015年4月）
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