原标题：社保扩围再提速 全民参保最后“攻坚”

记者 班娟娟 实习记者 向家莹 北京报道

继2亿多农民工逐步纳入社保保障后，特殊贫困群体、新业态从业者开始成为社保扩围的新发力点，全民参保进入最后“攻坚期”。

人社部新闻发言人卢爱红日前在2017年第四季度新闻发布会上指出，目前我国基本养老保险覆盖人数超过9亿人，全民医保基本实现。下一步将全面实施全民参保计划，稳步提高社会保障待遇水平，特别是对新业态从业人员等重点人群将实施精准扩面。

社保扩围、全民参保仍将成为2018年社保工作的重中之重。特殊贫困群体、新业态从业者正在成为社保扩围的下一个发力点。人社部党组成员、副部长游钧日前指出，当前及今后一段时间，社会保险要聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体，在“入口处”降低门槛。对建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体参加城乡居民基本养老保险时，代缴保险费；参加城乡居民基本医疗保险时，给予缴费补贴，帮助他们跨过缴费门槛，尽快将其纳入社会保险制度覆盖范围。

而此次卢爱红在新闻发布会上表示，将对新业态从业人员等重点人群实施精准扩面。“在全民参保中，最大的难点也是最大的突破口，就是灵活就业和农民工群体，其中又以新业态从业人员为重点。”中国社科院世界社保研究中心执行研究员张盈华对《经济参考报》记者表示，包括电商、快递、各类私人顾问、职业游戏玩家等自由职业者，以及大量存在于餐饮、住宿、文娱等行业的自雇就业者等新业态就业群体规模正在快速扩大，这些群体就业灵活性高、连续性弱，分散而隐蔽，已有的社会保险参保规则很难适应。

“比如，失业保险要求最低缴费年限是1年，很多新业态职业没有雇主，个人收入也不稳定，参保存在难度。这对我国社会保险制度和管理能力提出很大挑战。”张盈华认为，新业态从业人员精准扩面，关键在“精准”，一方面，制度要精准，对那些阻碍新业态从业人员参保的制度内容要细化、分解和补充；另一方面，对象要精准，新业态从业人员就业分散、隐蔽、不连续，需要加强社区管理和经办服务，引导他们参保，在这点上，全面参保登记有助于精准扩面的展开。

责任编辑：刘德宾 SN222