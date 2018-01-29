原标题：省级地方两会相继召开

勾勒2018年发展新愿景

叶晓楠 高 敏

《 人民日报海外版 》（ 2018年01月29日 第 02 版）

1月21日，安徽省政协十二届一次会议、新疆维吾尔自治区政协十二届一次会议分别开幕，两地人代会分别于次日开幕，2018年省级地方两会就此拉开大幕。截至1月27日，全国31个省区市省级两会均已开幕。

在贯彻党的十九大精神的开局之年，各地两会回应民生之关切，并对未来5年地方经济社会发展作出了部署。增进民生福祉，强调“高质量发展”，严肃会风会纪，加强公职人员队伍监督，今年的地方两会体现了一些新变化。

增进民生福祉

党的十九大报告明确指出：“坚持在发展中保障和改善民生。增进民生福祉是发展的根本目的。”在今年多地的政府工作报告中，改善和保障民生均为工作重点。

上海计划今年新建和转化租赁房源20万套，新增代理经租房源9万套；新增供应5.5万套各类保障房，完善共有产权住房制度，放宽廉租住房准入标准。北京市也提出，今年将着力推进已供地290万平方米共有产权住房和600万平方米商品住房建设。建设筹集各类保障性住房5万套，完成棚户区改造2.36万户。

河南省提出将积极参与养老保险全国统筹，全面完成机关事业单位养老保险改革，继续调整城镇退休人员养老金待遇；黑龙江把“城乡居民基础养老金标准由80元/人月提高到108元/人月”的目标写入政府工作报告；安徽则计划“今年将城乡居民基础养老金最低标准提高50%”。

在今年各地两会上，不少地方还把推进分级诊疗、家庭医生签约服务、医联体建设等问题列入工作计划。同时，教育方面，多地就学前教育、推动城乡义务教育一体化发展等提出了计划。

强调“高质量发展”

当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，推动“高质量发展”成为地方两会上的一个关键词，而对于GDP增速，一些地方主动下调了预期目标。

“多地下调GDP增长目标，体现出淡化GDP，更关注增长质量和效益的导向。”中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才表示。

在淡化GDP目标的同时，地方更强调科技创新、生态环保等“经济质量指标”。

北京市今年将全力推进全国科技创新中心建设，加快构建高精尖经济结构；央地协同推进重大科技任务；建设好北京量子信息科学研究院、北京脑科学与类脑研究中心；承接“航空发动机”“天地一体化信息网络”等重大项目。还将持续改善生态环境质量，实施新一轮百万亩造林绿化工程，新增造林绿化面积23万亩。

上海今年全社会研发经费支出占GDP比例仍要保持在3.8%左右，5年后则要提高到4%以上；每万人口发明专利拥有量，5年后也要超过50件。

严肃会风会纪

今年地方两会适逢换届之年，多地在启动会议筹备工作之际，特别强调换届纪律和会风会纪，确保大会风清气正。

山东省政协十二届一次会议秘书处设立会风会纪监督组，对委员执行换届纪律情况以及会议出勤率、就餐率、住宿率等会风会纪情况进行监督检查。在天津，市纪委、市委组织部组成两会会风会纪监督组，向每个代表团派1名驻团监督员，现场、巡查、暗访监督“三管齐下”，严肃换届纪律，严格执纪问责。

强调换届纪律和会议纪律的同时，节俭办会也是2018年各地省级地方两会的共同点。

“和往年比，今年的材料袋更薄了。”作为一名政协“老委员”，江苏省昆剧院院长李鸿良在今年的江苏省政协会议上注意到这样一个细节。据了解，根据节俭办会的要求，本次会议不向委员发放纸质版简报。委员可登录“江苏政协”网通过“综合业务平台”阅览电子简报。驻地宾馆的门厅领班袁达龙和同事负责帮助会务组用行李车运送纸质材料，他感觉今年的材料明显少了，“往年一般要运8辆车，今年4辆车就够了”。

责任编辑：刘德宾 SN222