不畏恐吓诱惑 这群80和90后揪出一个个资本大鳄

原标题： 不畏恐吓、阻拦、诱惑，这群80、90后揪出一个个资本大鳄

历经证监稽查岗位上的摸爬滚打，孙茜（化名）已对调查取证中的恐吓与阻拦习以为常；遇到被锁在会议室或地痞流氓围攻，也能自如应对。她更警惕的是诱惑。一顿饭或者一通近乎背后，打听案情、请托说情、毁坏证据的套路无孔不入。

王潇（化名）是当前“闪电速度”交易所问询函背后的一位普通监管员。每天的工作模式，就是查看海量公告中的数据和信息。有时就因为多看一通公告、多查一道资金往来，而牵出一起惊人大案。但这种“意外”越频繁，王潇再面对新公告时的压力就更大，他不知道下一个藏在暗处的对手是谁。

在证监系统内各单位的各个岗位，还有许多孙茜们和王潇们。这群80、90后的年青人，在逐步挑起资本市场监管工作的重任。他们手中发出的一封封监管函件、去到的一个个核查现场、过招的一位位大鳄与高手、亲历的一起起并无先例的重大突破、见证的一次次改革巨变，正是中国资本市场的未来。

增强资本市场服务实体经济能力、防控风险和深化改革，是证监会监管工作要肩负起的时代重任。为进一步深入学习宣传贯彻十九大精神，证监会从去年底发起了证监会系统青年交流活动。我们从中选取了其中部分成员的故事，向外界首次揭秘证监系统监管工作最真实一面。

▲图片来源：视觉中国

“做稽查工作交不到朋友”

在证监系统的各领域工作中，稽查执法工作的对抗性很强。阻拦、威胁、暴力甚至撒泼耍赖，对稽查人员来说几乎是家常便饭。

孙茜还记得，在查办一起市场操纵案时，其所在的工作组通过层层追查线索，最终锁定了一家私募机构违法主体。但在扑点时发现，该地址却挂着另一家公司的名牌，且公司负责人矢口否认与调查组要找的私募机构有任何关系。

经过谈判，这位负责人同意了调查组进入取证，转身在一旁喝茶。但令他没想到的是，调查组很快发现了一个极为隐蔽的交易室，并且其中的电脑与之前调查的违规交易情况相匹配。这时，这位负责人马上变脸，改口说这些电脑是朋友抵债给自己的，而那位朋友为了逃债早就不知所踪。

孙茜与调查组的同事告诉他，这些电脑要依法带走作为证据。就在此时，门口冲进来几位大汉，指着调查组说，“这是我们老板的资产，谁也不许动，我们可刚从里面出来，你们不要让我们再进去。”话音刚落，这群人还拿出手机，对着调查组开始拍摄视频。这意思是，只要调查组强制突围，他们就可以拍出“证监会暴力执法”的视频片段。

▲图片来源：视觉中国（图文无关）

诸如此类的突发情况，在孙茜过去的工作经历中其实还有很多。她告诉记者，不惧暴力是这份岗位最基本的素质。“地痞流氓要拍‘暴力执法’的视频，我们也拍‘黑社会暴力抗法’的大片。对方以武力威胁，我们就诉诸国家治安。站在正义的一端，我们无所畏惧。”

初入证监系统工作时，孙茜是在地方证监局做日常监管，随后调至证监会稽查岗位后，她体会到了两者的差异，稽查执法工作时时充满了冲突与博弈。“调查人员与调查对象是完全对立的一方，没有任何信任与合作的基础。”她说。

好几次，在发现某账户有违法违规嫌疑而电话联系户主时，对方一听到是证监会稽查人员立即骂了句“骗子”并挂断孙茜的电话。在调查涉案公司时，为防止打草惊蛇，稽查工作需要直接扑点而不能提前联系公司。有时，光进公司的大门就要被保安再三盘问，等到工作人员核实完身份并知道来意后，又会以各种“软抵抗”进行拖延。在接受调查时，又开始信口胡说。

调查对象的不理解、不配合甚至是冷语相向、嘲笑谩骂，还是硬碰硬的对抗。但孙茜更警惕的，是身边无处不在的诱惑。

“单位经常组织观看反腐倡廉教育片，一开始我觉得离自己挺远的，但前辈告诫我们，当调查对象向你套近乎时就要保持警惕，此时他已经在慢慢的下套了。下一步可能就是宴请、送点小礼，然后就会打听案情。当你按对方意图一只脚走入了圈套里，对方就会下猛料、送更大的礼，直到你就深陷其中，身不由己。”孙茜说，进入稽查岗位后，一位同事就跟孙茜说过，做稽查工作交不到朋友。她现在很认同这个观点。

▲图片来源：视觉中国（图文无关）

转到稽查岗后的第一起案子，孙茜就因毫无经验而被套了近乎，调查对象更热情地要求一同前去附近海鲜酒楼吃饭。这立马引起了孙茜的警觉，随即拒绝。还有一次，在要求调取一家上市公司董事长的通话记录时，对方开始“促膝聊天”，转移话题，更暗示稽查人员可以来公司任职重要的管理岗位。孙茜并未理睬，继续取证，并从这位“赏识”自己的董事长通话记录中拿到了违法违规的证据。

不惧暴力、挡住诱惑、耐住寂寞，这是孙茜对所从事的证监稽查执法工作的总结。更重要的是，还要不断提升专业精神和专业能力。

在日常的稽查执法工作中，证监稽查人员不仅需要了解经济走势、新型金融产品、证券交易规则，还要不断学习会计、法律、技术等专业知识。要在办案中能发现财务造假线索，能明晰法律适用条款，能做技术取证，还要能理清楚数万条交易数据，撰写出逻辑缜密的调查报告。“在这个高智商犯罪的领域，只有以更高的专业能力，努力练就降妖除魔的真本领，才能将不法分子绳之以法。”孙茜说。

不久前，证监会在官网发布了去年全年案件办理的“成绩单”。

在全面从严监管的大背景下，证监会稽查部门去年受理各类违法违规有效线索625件，新启动调查478起、启动调查率76%；立案调查312起、立案率65%。全年办结立案案件335起，同比增长43%。此外，去年还集中部署4个批次专项执法行动共54起典型案件，重点打击财务造假、爆炒次新股、利用高送转非法交易、私募乱象等市场典型违法行为。证监会表示，对一批在资本市场蒙骗欺诈、兴风作浪的典型案件的严肃查处，形成了强大震慑，为资本市场健康稳定发展提供重要保障。

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守土有责的“看门人”

根据《证券法》、《行政处罚法》等法律法规的规定，当前对涉嫌违法违规行为的立案调查的基本程序是，由证券监管机构有关部门在日常监督检查、专项核查中，发现涉嫌违反证券期货法律、法规和行政规章行为时，可提出立案建议。这其中，沪深交易所的一线监管、各地证监局的现场核查，正是监管层打击违法违规行为、保证市场健康稳定发展的第一道关。

唐晴（化名）目前在地方证监局负责公司检查。用她的话说，五年前选择这份工作时很偶然，甚至并没有什么崇高的理想。但当真正参与工作之后，尤其是意识到监管工作对维护“三公”、保护中小投资者权益的重要性后，才知道肩上的责任有多重。

在IPO严审核的背景下，派出机构开展IPO现场检查已经成为常态。唐晴就曾参与过一家拟上市的旅游公司的检查，并且很快发现了一处疑点。

这家公司旗下有一家子公司，报告期内每年都维持5万元左右的净利润，没有特别的投资渠道和业务前景，且只有总经理、出纳、业务员三名员工。按照之前检查其他公司所积累的常理判断，这样资质的子公司一般会尽早从上市公司主体里剥离，但在这起案件中保荐人都容忍了子公司的存在，这引起了证监局检查组的怀疑。

随后，检查组开始出手检查，检查凭证和协议，对可疑的资金流向往上倒追至了第6层资金对手方。而正是这一追查，让这家公司露出了破绽。检查组发现，子公司出纳的个人账户上，往来的全是子公司的大额经营收支；还有一家有资金往来的单位，是这家拟上市公司当年的新增大客户。

当天晚上，检查组决定约谈子公司总经理和出纳。为了不让公司起疑心，还同时约了其他4个无关紧要的人员。但结果公司答复，出纳的姐姐生孩子了，来不了，其他5人都可以准时抵达。“根据我们进场时拿到的员工花名册信息，这位出纳已经快50岁了，她的姐姐居然还在生孩子。”唐晴回忆道，这进一步加剧了检查组对这位出纳的怀疑。

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检查组一再坚持，最终在第二天上午见到了出纳本人。经过一整个上午的约谈后，出纳的心理防线被攻破，交代了违规事实。之前发现的有资金往来的新增大客户，其实也是受拟上市公司实际控制；进而敲定的是，这家拟上市公司存在关联交易未披露、资金管控缺失、财务核算不规范等一系列问题。

在常规工作中找出违法违规线索，甚至牵出大案要案，这对王潇来说，也是颇为常见的。

王潇在2014年进入证监系统工作，目前在交易所负责上市公司监管，主要工作就是上市公司信息披露日常监管和配套规则制度完善。“这项工作听起来挺高大上，但对我们这些年轻人来说，真做起来就深感千头万绪、压力重重。”王潇说。

信息披露的监管，是当前监管工作的重中之重，但同样是证券违法案件的多发地。根据上述证监会公告，2017年启动违规披露案件立案调查64件，较去年增长33%；其中，财务造假案件占比40%、重大事项不披露占比26%，是最主要的信披违规类型。并且，与之前相比，造假环节不断延伸，涉及IPO、再融资、并购重组、持续披露等多个领域；造假手法不断翻新；甚至还出现了信息披露异化为内幕交易、操纵市场的工具的恶性行为。

王潇所监管的一家公司，近两年频繁以高溢价收购了多家企业。在审查某一年年报时，他发现，上市公司收购的11家子公司近几年业绩承诺基本都是“精准达标”，累积实现净利润均超出累积承诺净利润几万元或几十万元。带着警觉，他开始反复问询公司，要求后者提供销售合同、资金流水等更为详细的资料。

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公司也颇为配合，提供了近千张的材料。但有趣的是，这些资料都是PDF格式的文件，既不适宜检索，也不方便查阅。“公司可能以为，监管员要负责那么多家公司，没时间看完所有的材料吧。上班时间的确不够，但我下班后还有时间。”王潇说。

经过比对查证后，王潇发现，这家公司提供材料中有的销售合同无客户签章，有的客户信息无法查询，有的付款人与客户名称不一致等。随后，监管员将梳理的相关线索上报稽查局，并提请证监局现场检查。目前，该公司已被正式立案调查。

回顾年份并不久的工作经验，唐晴说，公告多看一次，电话多打一通，资金多查一手，或许多走一小步，就能看到更深的真相；而每一个真相的揭露，都会推动资本市场的规范发展向前更进一步。

亲历改革巨变

此次学习十九大精神青年交流活动，自去年11月份起启动，已有覆盖证监会多个业务系统的共20名青年交流成员。截至目前，交流活动已与26个地区的37多家单位举行过内部座谈会。上述这些监管工作经历和体会，也引发了共鸣。

在交流团与某地证监局的交流中，该辖区的一名公司监管员也分享起近期一起重大违法案例的查办经历。最初，该公司只是被发现了信息披露违规和财务问题。但在核查时，几个反复出现的人名引起了检查组的警觉。顺藤摸瓜，检查组排查了几百个账户与客户，最终将公司实际控制人违法违规的业务链和证据网完整呈现。目前，这起重大违法违规案件的调查还在进行中。

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“回头去看，对手真的是一个熟悉财务、精通资本之道的高手。整个案件，就是一场有预谋、有准备的违法违规事项。”上述监管人士感慨道，这几年的工作体会是，这市场有很多的资本高手，会跨越数年去精密布局违法违规的行径。魔高一尺，道高一丈。对手狡猾，监管干部就需要向源头去追溯和发现问题，另外还要加强对新业务、新情况的学习研究。

然而，青年一代监管干部的经历中，不仅只有压力与责任。在多个交流成员的经历中，他们也是中国资本市场制度建设不断完善、加快对外开放的亲身见证者。

“80后”的张霞（化名）是中国金融期货交易所研发部的一名员工。一个多月前，她与同事们刚刚结束了两周的德国法兰克福学习交流活动，而这次活动带给她很多的“意外”。

抵达法兰克福后，中金所学习团参加了中国驻法兰克福总领事馆和中欧国际交易所联合举办的欧洲金融周“中国日”论坛。这次会议的主题，是围绕中国金融市场双向开放、人民币国际化、一带一路金融联通等。当天晚上，在总领事馆举办的一场晚宴上，参会的外籍人士对中国近年来政治、经济、文化领域的诸多话题兴趣浓厚。学习团被问到，中欧国际交易所的业务开展情况，也被问到“一带一路”倡议和中国交易所收购巴基斯坦交易所的相关情况。

▲图片来源：视觉中国（图文无关）

此外，国内在同期刚刚宣布大幅放宽中外合资金融机构中的外资持股比例限制，这顿时成为此次欧洲交流的关注焦点。不仅在领事馆当晚的晚宴上被热议，在张霞（化名）所在学习团之后的培训课程上，多位来自英国、德国的授课老师也纷纷问起。在学习团参访德意志交易所集团的时候，主持座谈会的德方人员还建议座谈会要多留出一小时，专供参会的德交所员工向学习团就中国证券期货市场的问题进行提问。

“坦白说，这和我去之前想象的并不一样。本来以为我们会像虔诚的学生一样吸收着自己从未见过、听过的新知识。实际上，却是带着中国故事的我们以更平等的姿态去交流、去对话。”张霞（化名）说。

在交流团中，还有更多像张霞（化名）一样深感“幸运”的青年人。他们中有的亲身参与了首起因欺诈发行的欣泰电气退市工作，见证监管层对重大违法行为“一退到底”的执行；有的全程参与了沪港通的法律条款规章制定，历经几十轮的谈判，确保制度完善和投资者权利得到保护。他们说，过去几十年国内资本市场习惯了模仿和学习的姿态，但他们这代人可以看到更多的创新和发明，以及中国资本市场的崛起。

责任编辑：霍宇昂