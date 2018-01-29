北青报:胡春华这次跟王岐山共事

原标题：胡春华这次跟王岐山共事

来源：政知道

这几天，多个省份人代会相继选举产生第十三届全国人大代表。1月27日，安徽省选出全国人大代表，尤权在列；1月28日，江西省选出全国人大代表，栗战书在列；1月29日，湖南省选出全国人大代表，王岐山、胡春华在列。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，王岐山在本届全国人代会期间，是湖南团的代表；此次当选新一届全国人大代表，成为湖北团的一员。对了，他祖籍是山西的。

此次一同在湖北团当选人大代表的胡春华，是湖北五峰人。此前主政地方时，他是所在省份代表团选出的代表，十九大后离开广东进京工作，回到家乡当选全国人大代表。

在安徽当选的尤权和在江西当选的栗战书，都是河北人。

目前，七常委中已有两位新身份披露：栗战书当选全国人大代表，而汪洋则在全国政协委员的名单上。

看了今晚（1月29日）《新闻联播》的朋友应该还知道，栗战书还有一个身份披露，那就是宪法修改小组副组长。这个身份，很重要。

文章结尾说明一下，这只是部分省份发布的内容。关于各省的进展，政知君还会继续关注的。

责任编辑：霍宇昂