法制晚报评被救助234次穷游者:对救助制度碰瓷？

原标题：被救助234次的“穷游者”该救吗？

雪夜，杭州警方在一处待拆迁房屋中发现一名冻得瑟瑟发抖的小伙子，在对其救助过程中发现，他两年内被全国各地的救助站救助过234次。小伙子表示，自己想游遍全国，每到一个地方没钱了就以“驴友”的名义乞讨，讨不到钱就住桥洞、废弃工地，连饭都吃不起了就去救助站。救助站帮他买好回老家或上级城市的车票后，他常在中途下车，已到过60多个城市。

警方将孙某送往救助站 警方供图

年纪轻轻的小伙子，不工作不学习，一心想着“穷游”全国，哪怕住桥洞、废弃工地也乐意；家里有妈妈有哥嫂，因为不听劝就离开老家，过年也不回；两年接受各地救助站234次救助，就是为了混几顿免费的饭食，拿一张继续旅行的免费车票……这样“浪迹天涯”的年轻人，到底是中了“穷游”的毒，还是享惯了救助制度的福？

据媒体报道，当杭州救助站决定为这名小伙子提供回家车票时，临行前他说自己还是会中途下车继续旅行。这样看来，国家对他的救助事实上等于是无效的。救助站履行规定程序，对他而言恰是可以利用的漏洞。说白了，这就是在对救助制度进行“碰瓷”。正如很多网友所说的那样，一个人两年被救助234次，明摆着是在浪费宝贵的救助资源。花救助站的钱满足自己“穷游”的需求，这样的行为应该被谴责。

问题是，国家好像也没有规定一个人多长时间内只能被救助多少次，虽然部分救助站有“短期内不得重复救助”的规定，但人家不在一个地方求助，别处救助站似乎也没道理不救。更关键的是，这位小伙子雪夜在待拆迁房屋中瑟瑟发抖，属于必须救助的范围。救助他固然有被碰瓷的嫌疑，但若不救助出了问题也不合适。

事实上，类似这种专“吃”救助站的人，各地救助站经常会遇到，但多数情况下他们也无可奈何。从某种意义上说，明知道是做无用功，明知道是被碰瓷，各地救助站还是会一次又一次地救助，固然是现实的无奈，其实也是人性的温情。那么，会不会有更多“穷游族”学这个年轻人的套路钻空子？但也未必。正常人都懂得靠自己的双手赚钱养活自己和家人的道理，奇葩毕竟还是少数。

当然，对于这类专“吃”救助的人，在具体的救助方式上还是可以做出一些改进的。比如，救助人员明知道小伙子中途还会下车去游玩，给他买票回家还不如为他提供心理治疗，让他意识到“穷游”全国不是放纵自我无所事事的代名词，应该对自己的人生负责。此外，不妨考虑收一定的救助费用，让他们为自己的行为买单。

来源：法制晚报

责任编辑：霍宇昂