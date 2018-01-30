武警组织现役干部转改文职第一年:优先消化超编

原标题：武警部队部署现役干部转改文职人员工作

根据军委政治工作部统一部署，经武警部队首长批准，武警部队政治工作部日前印发《关于做好2018年现役干部转改文职人员工作的通知》，就有关工作、政策及要求进行部署和再明确。

今年是组织现役干部转改文职人员的第一年。转改工作总的原则是，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平强军思想，按照军委决策部署，着眼备战打仗要求，紧跟武警部队改革进程，通盘筹划、分类施策、稳步推进。坚持宏观调控，统筹现役干部转改与现有文职人员考核纳编、面向社会公开招考、现役干部阶段性顶岗等多种补充渠道，对年度转改计划和转改岗位搞好精准调控。坚持好中选优，着眼按编择人、人岗相适、宁缺毋滥要求，严格政治品格、专业能力、综合素质、实绩贡献等标准条件。坚持稳步推进，把握首次转改工作特点要求，紧密衔接干部转业工作，科学把握节奏，最大限度调动积极性，推进改革任务落实，确保部队高度稳定和集中统一。

《通知》明确，转改工作原则上在2017年12月底前下达新编制的单位组织进行。文职人员编制数量较多的院校、研究院为重点转改单位，新编制已下达的军级以上机关根据工作需要和干部意愿安排转改。转改数量坚持少而精，适度调控，实行指导性计划。转改岗位本着优先消化超编、按编择优转改、尽量保留骨干、逐步充实队伍的原则安排。转改工作按照拟制转改岗位、确定转改人员、制订落户计划、组织移交落户、办理任职手续等程序进行，7月底前完成。转改人员任职时间从8月1日起算。

《通知》要求各级强化“四个意识”，加强组织领导，周密筹划部署，精心组织实施，确保转改工作稳妥有序推进。要合理安排岗位，结合实际对专业分布、职级结构等进行细化分解，确保转改人员与转改岗位要求相匹配，确保工作不断线。要坚持事业取人，把战斗力作为唯一的根本的标准，细化条件要求，从严审核把关，确保转改工作质量。要加强思想引导，搞好政策阐释，做好一人一事工作，确保部队稳定统一和任务完成。要严格工作纪律，坚持公开公正，强化监督问责，切实维护转改工作严肃性。

来源：人民武警

责任编辑：霍宇昂