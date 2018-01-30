原标题：全国人大常委会举行宪法宣誓仪式
新华社北京1月30日电十二届全国人大常委会30日下午在人民大会堂举行宪法宣誓仪式。全国人大常委会副委员长万鄂湘主持并监誓。
刚刚闭幕的十二届全国人大常委会第三十二次会议任命何新为全国人大常委会副秘书长。根据全国人大常委会关于实行宪法宣誓制度的决定，依法进行宪法宣誓。
全国人大机关有关负责同志参加了宣誓活动。（完）
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