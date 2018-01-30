31省区市新一届政协主席全选出 有一人还是副国级

原标题：31省区市新一届政协主席全部选出 其中一人是副国级

近期，全国各省份密集召开两会，省级政协会议完成各项议程，陆续闭幕。今日，宁夏、山东、吉林三省份陆续选出新一届政协领导机构。截至目前，全国31省区市已经全部完成政协换届，选举出新一届省级政协领导机构。

各省区市新任政协主席情况梳理如下：

第一种情况：再一次当选，连任政协主席，有9个省市区，包括北京、辽宁、湖南、广东、广西、四川、西藏、陕西、新疆。

第二种情况：跨省平调，有5个省，包括叶冬松从河南到河北、付志方从河北到山东、刘伟从山东到河南、张昌儿从湖北到安徽、徐立全从安徽到湖北。

第三种情况：中央空降，这种情况有2个省，一是福建政协主席崔玉英，此前任中共中央宣传部副部长、国务院新闻办公室副主任，另外一个是吉林的政协主席江泽林，此前任国务院副秘书长。

第四种情况：政协原副主席升任政协主席。包括黑龙江、云南、甘肃、宁夏四省区。

第五种情况：省委原常委调任政协主席，有11个省区市。这其中也分三种情况：1、天津、上海、浙江、贵州、青海五省市是省委原常委调任政协主席，2、山西、内蒙古、江苏、江西四省区是省级党委原副书记调任本省区政协主席，还有省委原副书记跨省调任的情况，海南省政协主席毛万春此前任陕西省委副书记、重庆市政协主席王炯此前则是河南省委副书记。

31人中，共有6位女性当选省级政协“一把手”，她们是浙江省政协主席葛慧君、云南省政协主席李江、福建省政协主席崔玉英、江苏省政协主席黄莉新、山西省政协主席黄晓薇，广西壮族自治区政协主席陈际瓦。

31人中，有8人都在十九大上当选中央候补委员，分别是：当选山西省政协主席的黄晓薇，当选江西省政协主席的姚增科，当选浙江省政协主席的葛慧君，当选海南省政协主席的毛万春，当选江苏省政协主席的黄莉新，当选重庆市政协主席的王炯，当选广西壮族自治区政协主席的蓝天立，当选贵州省政协主席的刘晓凯。其中毛万春、刘晓凯还曾分别在十八届四中、五中上递补为中央委员。另外，新疆维吾尔自治区政协主席努尔兰·阿不都满金是唯一一位担任省政协主席的第十九届中央委员。

31人中，“60后”12位，其中最年轻的就是王炯，1964年出生；“50后”18位；“40后”，1位，也是最年长的一位，西藏政协主席帕巴拉·格列朗杰，今年78岁。他还是现任的十二届全国政协副主席，中国佛协名誉会长。

来源：人民网、中国政协网

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责任编辑：霍宇昂