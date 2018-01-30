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航天员选拔训练画面公开:学习内容相当于本科4年

航天员选拔训练画面公开:学习内容相当于本科4年
2018年01月30日 21:32 澎湃新闻
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　　原标题：首次公开！航天员选拔、训练的这些画面太珍贵

　　1998年1月5日

　　——中国人民解放军航天员大队成立，我国第一批14名航天员在北京航天城面对五星红旗庄严宣誓。中国航天史册从此翻开新的一页。

本文图片均来自“装备科技”微信公众号本文图片均来自“装备科技”微信公众号

　　他们，

　　为梦想而生、以英雄命名；

　　他们，

　　堪称中国载人航天事业这部巨著的“封面”；

　　他们，

　　集结到航天员大队这个英雄集体，

　　千锤百炼，

　　随时出征！

　　让茫茫太空见证五星红旗的鲜艳！

　　从天空飞向太空，

　　从优秀的飞行员成为合格的航天员，

　　是一场炼狱般的脱胎换骨。

　　他们要学习的内容，

　　相当于大学本科整整4年的课程，

　　同时还要进行包括：

　　体质、心理、航天专业技术等140多个科目的艰苦训练，

　　对于航天员来说，

　　每个科目挑战的都是生理和心理的极限。

　　2003年10月15日——

　　神舟五号飞船成功发射，中国航天员杨利伟身披责任和重托，肩负着数以亿计的华人梦想，首次大步迈向仰望了几千年的浩瀚太空······

　　2005年10月12日——

　　费俊龙和聂海胜踏雪出征，神舟六号实现首次多人多天任务执行，航天员顺利开展穿舱活动。

　　2008年9月25日——

　　翟志刚、刘伯明、景海鹏三人驾乘神舟七号飞船再次出征，9月27日翟志刚执行了首次空间出舱活动任务，鲜艳的五星红旗第一次飘扬在浩瀚太空。

　　2012年6月16日——

　　景海鹏、刘旺和中国首位女航天员刘洋驾乘神舟九号飞船升空，神舟九号与天宫一号成功实现手控交会对接，航天员刘旺完美地打出了一个“太空十环”。

　　2013年6月11日——

　　聂海胜、张晓光和王亚平驾乘神舟十号飞船环游太空，王亚平成为中国首位“太空教师”，第一次实施了太空授课。

　　2016年10月17日——

　　景海鹏和陈冬驾乘神舟十一号飞船执行与天宫二号交会对接任务，用33天完成了迄今中国人时间最长、高度最高的太空飞行。

　　航天员景海鹏“天宫二号”内

　　来源：装备科技

责任编辑：霍宇昂

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