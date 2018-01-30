航天员选拔训练画面公开:学习内容相当于本科4年

原标题：首次公开！航天员选拔、训练的这些画面太珍贵
1998年1月5日
——中国人民解放军航天员大队成立，我国第一批14名航天员在北京航天城面对五星红旗庄严宣誓。中国航天史册从此翻开新的一页。
他们，
为梦想而生、以英雄命名；
他们，
堪称中国载人航天事业这部巨著的“封面”；
他们，
集结到航天员大队这个英雄集体，
千锤百炼，
随时出征！
让茫茫太空见证五星红旗的鲜艳！
从天空飞向太空，
从优秀的飞行员成为合格的航天员，
是一场炼狱般的脱胎换骨。
他们要学习的内容，
相当于大学本科整整4年的课程，
同时还要进行包括：
体质、心理、航天专业技术等140多个科目的艰苦训练，
对于航天员来说，
每个科目挑战的都是生理和心理的极限。
2003年10月15日——
神舟五号飞船成功发射，中国航天员杨利伟身披责任和重托，肩负着数以亿计的华人梦想，首次大步迈向仰望了几千年的浩瀚太空······
2005年10月12日——
费俊龙和聂海胜踏雪出征，神舟六号实现首次多人多天任务执行，航天员顺利开展穿舱活动。
2008年9月25日——
翟志刚、刘伯明、景海鹏三人驾乘神舟七号飞船再次出征，9月27日翟志刚执行了首次空间出舱活动任务，鲜艳的五星红旗第一次飘扬在浩瀚太空。
2012年6月16日——
景海鹏、刘旺和中国首位女航天员刘洋驾乘神舟九号飞船升空，神舟九号与天宫一号成功实现手控交会对接，航天员刘旺完美地打出了一个“太空十环”。
2013年6月11日——
聂海胜、张晓光和王亚平驾乘神舟十号飞船环游太空，王亚平成为中国首位“太空教师”，第一次实施了太空授课。
2016年10月17日——
景海鹏和陈冬驾乘神舟十一号飞船执行与天宫二号交会对接任务，用33天完成了迄今中国人时间最长、高度最高的太空飞行。
航天员景海鹏“天宫二号”内
来源：装备科技
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