航天员选拔训练画面公开:学习内容相当于本科4年

原标题：首次公开！航天员选拔、训练的这些画面太珍贵

1998年1月5日

——中国人民解放军航天员大队成立，我国第一批14名航天员在北京航天城面对五星红旗庄严宣誓。中国航天史册从此翻开新的一页。

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他们，

为梦想而生、以英雄命名；

他们，

堪称中国载人航天事业这部巨著的“封面”；

他们，

集结到航天员大队这个英雄集体，

千锤百炼，

随时出征！

让茫茫太空见证五星红旗的鲜艳！

从天空飞向太空，

从优秀的飞行员成为合格的航天员，

是一场炼狱般的脱胎换骨。

他们要学习的内容，

相当于大学本科整整4年的课程，

同时还要进行包括：

体质、心理、航天专业技术等140多个科目的艰苦训练，

对于航天员来说，

每个科目挑战的都是生理和心理的极限。

2003年10月15日——

神舟五号飞船成功发射，中国航天员杨利伟身披责任和重托，肩负着数以亿计的华人梦想，首次大步迈向仰望了几千年的浩瀚太空······

2005年10月12日——

费俊龙和聂海胜踏雪出征，神舟六号实现首次多人多天任务执行，航天员顺利开展穿舱活动。

2008年9月25日——

翟志刚、刘伯明、景海鹏三人驾乘神舟七号飞船再次出征，9月27日翟志刚执行了首次空间出舱活动任务，鲜艳的五星红旗第一次飘扬在浩瀚太空。

2012年6月16日——

景海鹏、刘旺和中国首位女航天员刘洋驾乘神舟九号飞船升空，神舟九号与天宫一号成功实现手控交会对接，航天员刘旺完美地打出了一个“太空十环”。

2013年6月11日——

聂海胜、张晓光和王亚平驾乘神舟十号飞船环游太空，王亚平成为中国首位“太空教师”，第一次实施了太空授课。

2016年10月17日——

景海鹏和陈冬驾乘神舟十一号飞船执行与天宫二号交会对接任务，用33天完成了迄今中国人时间最长、高度最高的太空飞行。

航天员景海鹏“天宫二号”内

来源：装备科技

责任编辑：霍宇昂