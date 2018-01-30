李纪恒当选内蒙古人大常委会主任(图/简历)

原标题： 自治区十三届人大一次会议举行第四次全体会议 选出十三届全国人大代表 李纪恒当选自治区人大常委会主任

李纪恒 内蒙古人大网 资料图

1月30日下午，内蒙古自治区十三届人大一次会议在内蒙古人民会堂举行第四次全体会议，选举产生了自治区出席第十三届全国人民代表大会的代表。大会选举李纪恒为自治区十三届人大常委会主任，选举那顺孟和、吴团英、李荣禧、廉素、王波、和彦苓为自治区十三届人大常委会副主任，选举施文学为自治区十三届人大常委会秘书长。

大会主席团常务主席、执行主席李纪恒主持全体会议。大会执行主席那顺孟和、张英奎、段志强、杜学军、牛俊雁在主席台前排就座。布小林、李佳、张建民、王莉霞、曾一春、刘奇凡、张院忠、云光中、白玉刚、罗永纲、李杰翔、冷杰松和大会主席团成员在主席台就座。

大会还表决通过了自治区十三届人大法制委员会、教育科学文化卫生委员会组成人员名单。

选举前，会议首先表决通过了总监票人、副总监票人、监票人名单。

选举结果公布后，全场响起长时间热烈的掌声。

李纪恒 简历

李纪恒，男，汉族，1957年1月生，广西贵港人，研究生学历，管理学博士，高级经济师，1976年10月入党，1979年8月参加工作。

1976.11 广西大学中文系文学创作专业学习

1979.08 广西壮族自治区贵县文工团、文化局干部

1980.09 广西壮族自治区贵县县委宣传部新闻干事，贵县报社筹备组负责人

1983.11 广西壮族自治区贵县瓦塘公社（乡）党委书记

1985.05 广西壮族自治区贵县县委副书记（其间：1987.03-1987.08挂职任广东省湛江市遂溪县委书记助理）

1987.09 广西壮族自治区平南县委第一副书记

1988.06 广西壮族自治区平南县委书记

1990.02 广西壮族自治区桂平县委书记

1991.08 广西壮族自治区河池地委副书记、行署副专员

1992.08 广西壮族自治区河池地委副书记、行署专员

1995.02 广西壮族自治区河池地委书记、行署专员

1996.04 广西壮族自治区河池地委书记

（1995.09-1996.07中央党校一年制中青班学习）

1996.07 广西壮族自治区玉林地（市）委书记

1997.12 广西壮族自治区党委常委，玉林市委书记、市人大常委会主任（1995.09-1998.07中央党校研究生院经济管理专业在职研究生班学习）

2001.06 广西壮族自治区党委常委，南宁市委书记

2001.08 广西壮族自治区党委常委，南宁市委书记、市人大常委会主任

2003.04 广西壮族自治区党委副书记，南宁市委书记、市人大常委会主任

（1999.09-2003.07中国社会科学院研究生院农业经济管理专业农村工业化、城市化方向攻读博士研究生，获管理学博士学位）

2005.03 广西壮族自治区党委副书记

2006.07 云南省委副书记

2006.11 云南省委副书记，省委党校（云南行政学院）校（院）长

2011.08 云南省委副书记，省政府副省长、代省长、党组书记，省委党校（云南行政学院）校（院）长

2011.11 云南省委副书记，省政府副省长、代省长、党组书记

2012.02 云南省委副书记，省政府省长、党组书记

2014.10 云南省委书记、省人大常委会党组书记

2015.01 云南省委书记、省人大常委会主任、党组书记

2016.08 内蒙古自治区党委书记

2016.09 内蒙古自治区党委书记，自治区人大常委会党组书记

2017.01 内蒙古自治区党委书记，自治区人大常委会主任、党组书记

十五、十六、十七届中央候补委员，十八届、十九届中央委员。

（人民网资料 截至2017年10月）

责任编辑：霍宇昂