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车俊当选为浙江省十三届人大常委会主任(图/简历)

车俊当选为浙江省十三届人大常委会主任(图/简历)
2018年01月30日 15:30 浙江日报
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　　1月30日下午，浙江省第十三届人民代表大会第一次会议举行第三次全体会议。车俊当选为省人大常委会主任，梁黎明、姒健敏、李卫宁、李学忠、赵光君、史济锡当选为省人大常委会副主任。

　　车俊 简历

　　车俊，男，汉族，1955年7月生，安徽巢湖人。1973年2月参加工作，1973年12月加入中国共产党。中央党校大学学历。

　　1973.02 安徽省长丰县东方红公社知青、团委副书记、大队党支部书记、三和公社党委书记、杨公区委副书记

　　1979.12 安徽省合肥市中级人民法院助理审判员、审判员，办公室秘书、副主任，刑一庭副庭长、庭长，院党组成员（其间：1981.07-1984.07在华东政法学院函授法律专业学习）

　　1988.02 安徽省合肥市中级人民法院副院长、党组副书记

　　1989.03 安徽省合肥市公安局副局长、党委副书记

　　1990.12 安徽省合肥市公安局局长、党委副书记、书记

　　1993.05 安徽省合肥市委副书记

　　1995.03 安徽省合肥市委副书记，市政府常务副市长

　　（1993.08-1995.12在中央党校函授学院经济管理专业学习）

　　1999.05 安徽省合肥市委副书记，市政府代市长

　　2000.01 安徽省合肥市委副书记，市政府市长

　　2001.03 安徽省合肥市委书记

　　2001.10 安徽省委常委，合肥市委书记

　　2003.01 安徽省委常委，合肥市委书记、市人大常委会主任

　　2005.03 河北省委常委、政法委书记

　　2006.11 河北省委常委、组织部部长

　　2008.05 河北省委副书记

　　2008.09 河北省委副书记，石家庄市委书记

　　2010.05 新疆维吾尔自治区党委副书记，新疆生产建设兵团党委书记、政委，中国新建集团公司董事长

　　2010.08 新疆维吾尔自治区党委副书记，新疆生产建设兵团党委书记、政委，中国新建集团公司董事长，中央新疆工作协调小组成员（2010.09明确为正部长级）

　　2015.04 新疆维吾尔自治区党委副书记

　　2016.06 浙江省委副书记，新疆维吾尔自治区党委副书记

　　2016.07 浙江省委副书记，省政府副省长、代省长

　　2017.01 浙江省委副书记，省政府省长

　　2017.04 浙江省委书记

　　2017.07 浙江省委书记、省人大常委会主任

　　十七届中央候补委员、十八届中央委员、十九届中央委员。

　　（人民网资料 截至2017年10月）

责任编辑：霍宇昂

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