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刘建超当选为浙江省监察委员会主任

刘建超当选为浙江省监察委员会主任
2018年01月30日 23:08 政府网站
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　　1月30日下午，浙江省第十三届人民代表大会第一次会议举行第三次全体会议。刘建超当选为浙江省监察委员会主任。

　　刘建超同志简历

刘建超，男，1964年2月生，吉林省人，大学毕业。

　　刘建超，男，1964年2月生，吉林省人，大学毕业。

　　1986 - 1987 英国牛津大学国际关系专业学习

　　1987 - 1988 中华人民共和国外交部翻译室科员

　　1988 - 1992 外交部新闻司随员、三秘、副处长

　　1992 - 1995 外交部团委书记

　　1995 - 1998 驻英国大使馆一秘

　　1998 - 2000 外交部新闻司参赞

　　2000 - 2001 辽宁省兴城市委常委、副书记

　　2001 - 2009 外交部新闻司副司长、司长、外交部发言人

　　2009 - 2011 驻菲律宾共和国特命全权大使

　　2011 - 2013 驻印度尼西亚共和国特命全权大使

　　2013 - 2014 外交部部长助理

　　2014 - 2015 外交部新闻司司长（兼）

　　2015 - 2015.9 外交部部长助理

　　2015.9 - 国家预防腐败局副局长（专职，副部长级）、中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室负责人、中央纪委国际合作局局长

　　2017.4 - 至今 浙江省委常委、纪委书记

　　简历来自人民网

责任编辑：刘德宾 SN222

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