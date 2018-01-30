经济参考报：警惕“美国优先”转向贸易领域

原标题：警惕“美国优先”转向贸易领域

周武英

岁末年初，美国一连串政策都体现出特朗普总统“美国优先”原则。种种迹象表明，在对内完成税改承诺后，2018年，美国可能在贸易政策方面奉行“美国优先”的动作更多、力度更大，由此引发的贸易摩擦或日趋激烈。中国需要保持警惕，充分评估可能遇到的困难和压力，以便从容应对。

2018年1月，多项所谓“美国优先”政策再次搅扰全球：美国宣布了对进口大型家用洗衣机与光伏产品采取贸易保护措施，主要针对中国等亚洲国家；特朗普申明美国有可能重返全球应对气候变化的《巴黎协定》，但前提是必须按美国意愿重新达成公平的协议；经过多轮博弈的北美自贸协定（NAFTA）修订谈判阻力重重，传言美国意欲退出NAFTA。在最近召开的达沃斯世界经济论坛上，特朗普再次强调，一切贸易必须以基于美国利益的“公平”为前提，并称我们支持自由贸易，但是必须公平，也必须互惠……如此种种，不一而足。

如果说特朗普的贸易保护主义政策在2017年被认为是雷声大雨点小，那么对内税改和美联储新帅人选确定后，2018年贸易保护是否会愈演愈烈导致自由贸易之路更为坎坷，需要认真观察。对于可能发生的贸易保护重压，需要有充分的准备。

今年11月，美国将举行中期选举，这一方面是对特朗普执政业绩的评判，另一方面也是一场政治较量，对2020年大选也会产生一定影响。美国政府发言人一直强调，任何新的贸易措施都是特朗普总统履行竞选承诺的体现，“美国优先”在为美国普通民众争取工作岗位和切身利益。从这方面看，为了获得选民肯定，今年美国贸易保护政策或许会更为密集。

在美国内外政策方面，特朗普似乎都在试图抹掉前任奥巴马的影子，重建特朗普经济学的标杆，这很可能打破过去美国政府多年的共识，对中国等主要贸易逆差国实行更严厉的政策。在贸易政策方面，他认为，现行自由贸易体系对美国经济发展和就业产生了显著负面影响。他宣布退出TPP，要求重谈NAFTA，对所谓“中国不公平贸易行为”发起调查，为外国商品和服务进入美国设置更严格的要求，无不显露出这一指向。

特朗普认为，美国在参与多边贸易关系的谈判中对包括中国在内的国家作了很多让步，最终导致美国全球贸易长期存在巨额贸易逆差，因此，特朗普政府强调双边贸易谈判，认为双边协议仅限于那些按规则行事、不企图占美国便宜的国家。在这种逻辑指引下，特朗普更少依赖WTO，更强调国内贸易执法，并且推出诸如对进口洗衣机和光伏产品征税的贸易救济措施。在特朗普政府看来，这种转变更为灵活、快捷和低成本。而在实际谈判中，美国也常常施压，逼迫贸易对手重新谈判，以获得更为有利的筹码手段。

制造业回流美国和税改等政策措施虽然在美国国内得到一些企业的拥护，但美国国内贸易保护主义的声音有所抬头，有时占到上风。比如，此次美国对进口洗衣机征税与美企惠而浦三次向政府提交贸易保护申请不无关系。这在一定程度上加大了贸易摩擦风险和谈判难度，也部分抵消了税改吸引大企业回流美国的政策效果。

很显然，一个更“内向”、更“自我”的美国，它所获得的将远不及它所失去的。强硬的贸易政策最终会减少国外企业投资美国的意愿，更多的贸易摩擦会造成两败俱伤的后果。需要警惕的是，尽管贸易保护主义有种种负面效应，特朗普政府仍无视WTO规则，一意孤行，在“美国优先”旗帜下加大贸易对抗风险。中国必须未雨绸缪，除了积极寻找和创造对话解决摩擦，力争用法律手段保护自己外，还需要防范美国强行推进贸易保护政策，必要时以强硬措施加以应对。

责任编辑：刘德宾 SN222