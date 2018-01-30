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北京大兴西红门镇一处废弃物着火 无人员伤亡

北京大兴西红门镇一处废弃物着火 无人员伤亡
2018年01月30日 15:24 政府网站
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　　2018年1月30日12时08分，119指挥中心接到报警，大兴区西红门镇大唐首邑建筑集团院外空地堆放的废弃家具发生火灾。指挥中心迅速调派2个消防中队，6部消防车赶赴现场，12时18分火灭，经核实，过火面积5平米，无人员伤亡，火灾原因正在调查中。

　　来源：北京消防

责任编辑：霍宇昂

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