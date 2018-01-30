袁家军当选为浙江省省长(图/简历)

1月30日下午，浙江省第十三届人民代表大会第一次会议举行第三次全体会议。袁家军当选为省人民政府省长，冯飞、朱从玖、王双全、高兴夫、成岳冲、王文序、彭佳学、陈伟俊当选为省人民政府副省长。
袁家军 简历
袁家军，男，汉族，1962年9月生，吉林通化人。1987年7月参加工作，1992年11月加入中国共产党。研究生学历，工学博士。
曾任航空航天部五院501部结构室副主任，航天工业总公司五院501部副主任，中国航天工业总公司五院院长助理、神舟一号飞船系统常务副总指挥，中国航天工业总公司、中国航天科技集团公司五院副院长、党委委员，中国航天科技集团公司五院院长、党委副书记、神舟二号至五号飞船系统总指挥、中国科学技术协会第七届全国委员会副主席（兼职），中国航天科技集团公司副总经理、党组成员、中国科学技术协会第八届全国委员会副主席（兼职），宁夏回族自治区党委常委、宁东能源化工基地党工委书记、管委会主任，宁夏回族自治区党委常委、自治区政府副主席、宁东能源化工基地党工委书记、管委会主任，宁夏回族自治区党委常委、自治区政府常务副主席、自治区政府党组副书记、宁东能源化工基地党工委书记、管委会主任等职。
2014.08 浙江省委常委，省政府常务副省长、党组副书记，浙江行政学院院长，中国科学技术协会第八届全国委员会副主席（兼）
2016.11 浙江省委副书记、省委政法委书记，浙江行政学院院长，中国科学技术协会第八届全国委员会副主席（兼）
2017.04 浙江省委副书记，省政府副省长、代省长、党组书记，省委政法委书记
2017.07 浙江省委副书记，省政府副省长、省长、党组书记
第十九届中央委员。七届、八届中国科协副主席。
（人民网资料 截至2017年10月）
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