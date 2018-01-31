美籍华人可免试上清华北大？专家辟谣:想得简单

原标题：清华北大对国际生“免试”外籍华人躺着进？专家辟谣

继北京大学、清华大学公布2018年国际生（本科）招生简章后，近日有网友称：清华北大美籍华人学生能免试，几乎可以“躺着进”国内清华北大。

“免试”条款是不是降低了入学门槛？有专家向南都指出，事实上并非如此。根据规定，来华留学申请人必须持有有效的外国护照或国籍证明文件4年以上，且最近4年之内有在国外实际居住2年以上的记录。清华大学也曾公开表示，“免试”入学，学校对国际生的选择面更广招生门槛实质更高，竞争更强。

外籍华人需持《外侨居留证》参加高考

据了解，对国际生（本科）招生的“免试”制度并非今年首创。

清华大学自2017年开始，对国际生（本科）招生开始推行“申请—审核”制度：具备申请资格的国际学生，免除传统的笔试内容，可以向清华大学递交申请，学校将通过网上申请和综合评测（包括材料评审和面试）录取。

根据招生简章，外籍学生需要提供符合资格的材料，如，要提供最高学历学校提供的官方成绩单（原件及中文或英文公证件）；国家/地区统一高中毕业考试成绩单；国际通行标准化测试成绩等。

通过材料评审的申请人才可进入面试环节，对于特别优秀的申请者，经过专家评审，有免面试拟录取的机会。

据了解，这种招生方式在国际上较常见，近年来，我国高校加速国际化进程，进一步对留学生招生方式进行改革，“申请—审核”制逐渐在高校普及。

外籍华人申请入学至少需海外居住两年

南都记者查阅新公布的2018年清华大学国际学术（本科）招生简章（以下简称招生简章）发现，内容较2017年基本不变。

在2017年年初，清华大学发布2017年的国际生（本科）招生简章时，就因“免试”引起热论。网友认为，这样一来，外籍华人“躺着就能进清华”，对国内高考生不公平。还有网友质疑，在就学压力下，“免试”可能促使更多人赴美生子，获得美国国籍后通过“申请—审核”制，轻而易举进入国内名牌大学。

但实际情况并非如此。上述招生简章中，也对这类群体有明确规定：“对原为中国公民、后加入外国国籍者，执行教育部教外来（2009）83号文。”

而据“教育部外来（2009）83号文”（全称为《教育部关于规范我高等学校接受外国留学生有关工作的通知》）中规定，自2010年起，来华留学申请人必须持有有效的外国护照或国籍证明文件4年（含）以上，且最近4年（截至入学年度的4月40日以前）之内有在国外实际居住2年以上的记录（一年中实际在国外居住满9个月可按一年计算，以入境和出境签章为准）。中国大陆（内地）、香港、澳门和台湾居民移民外国后返回国内接受高中教育并毕业，如未恢复中国国籍，则属于在中国定居的外国侨民，如符合我国普通高校招生工作轨道的报名条件，可持其所在省（区、市）公安机关填发的《外侨居留证》，在其所在省（区、市）省级招生委员会制定的地点报名参加我国高等学校招生统一考试。

这也意味着，持有外国护照的学生并非轻而易举就能就读国内高校，需要提供海外居住证明等文件。

有业内人士告诉南都记者，实际上，此前实行考试制，占优势的正是占有汉语优势的外籍华人和亚洲学生。对于学校来说，留学生的选择面反而窄。

国内多所高校对国际生“免试”

南都记者梳理发现，除了清华大学，北京大学、人民大学、厦门大学、中国传媒大学等多所大学近年也启用了“申请-审核”制。

厦门大学是较早对国际生开始实施“申请—审核”制的高校。早在2014年的国际生（本科）招生简章中，厦门大学就明确提出，“我校国际学生录取实行与国际接轨的 申请审核制 。”

此外，一些学校设置了“考试”和“免试”两种招生方式。但无论考试与否，申请的国际生均要符合相关规定。如，大多高校在今年的招生简章里提到：对于中国大陆（内地）、香港、澳门和台湾居民在移民外国后作为外国留学生申请者，应在国外有实际居住2年以上的记录。

最新公布的中国人民大学2018年来华留学生本科招生简章也提出，原为中国公民后加入外国国籍的考生，除了提交入籍证明、注销原中国户籍证明外，还需要提交最近4年的护照出入境签章页复印件（原件备查）和最近4年（2014年3月1日至2018年3月1日）的国外学习经历证明。

不少学校还要求，在国外出生即获得外国国籍的华裔考生，须提供出生证明。

清华称“免试后门槛更高竞争更强”

早在2017年，清华大学招生办就对舆论回应称，放眼世界，“申请-审核”制是比较通行的本科国际学生选拔方式，可以更为全面地考核报考学生的高中学业水平、中文能力、综合素质等。因此，作为学校教育教学改革的举措之一，从2017年开始，清华推行本科国际学生“申请-审核”制。

对于网友“免试意味着降低门槛”的质疑，清华大学表示，通过对申请材料的要求可以发现，新的录取方式门槛将会更高。比如其中包括各国主要高校所要求的笔试成绩，但不局限于SAT、AP、A-level、各国高考成绩等，这将作为重要录取和考核依据，还有获奖证书以及其他大学录取通知书等辅助证明材料。

清华大学称，实施本科国际学生的申请-审核制后，由于扩大了优秀生源的申请范围，实际上增大了申请者的竞争难度。

免试是否会对国内考生造成不公平？清华大学也表示，其在国内的招生录取规模，严格按照教育部的要求，国际学生招生名额也并不挤占国内学生名额。

专家：申请门槛不代表录取门槛

在教育学者熊丙奇看来，“申请门槛不代表录取门槛”，国内高校对国际生采取“免试入学”的方式，并不意味着招生门槛降低。在国际上，高校的国际生招生多采取“申请—审核”制，满足条件者即可申请。熊丙奇认为，但这并不意味着，满足申请条件就能被录取，学校在众多的申请者里，挑选最满意的学生，这种方式也相对科学。

此外，“申请--审核”制可以避免用同样的试卷测试不同国家学生，不科学的弊病。

南都记者注意到，高校对国际生启用“申请--审核”制并非“特立独行”。教育部2009年9月发布的《留学中国计划》就提出，改革来华留学人员招生录取办法，采取国际通行的审核、考查、考试等相结合的灵活招生方式。在完善预科教育制度的基础上，逐步建立来华留学人员进入本科专业学习标准。

近年来，国家出台了一系列政策致力于我国教育的国际化。根据教育部此前发布的《留学中国计划分项目工作进程规划表》，2017年、2018年、2019年、2020年全年留学人员数量要达到409000人次，437000人次，468000人次，500000人次，年增长率要达到6.94%。

《留学中国计划》也提出，到2020年，全年在内地高校及中小学校就读的外国留学人员达到50万人次，其中接受高等学历教育的留学生达到15万人，使我国成为亚洲最大的留学目的地国家。

在该背景下，国内各大高校纷纷研究探索与世界接轨的招生方式，如上述的“申请—审核”制。有业内专家对南都表示，网友想法太简单，名牌高校有特定的门槛。此外，“申请—审核”制的争议点，不该放在“是否公平”，毕竟并未占用国内学生名额。高校应该思考，如何增强实力，吸引更多的国际一流人才。

来源：南方都市报

责任编辑：张义凌