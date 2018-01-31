新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

特朗普在国情咨文中称中国是竞争对手 中方回应

特朗普在国情咨文中称中国是竞争对手 中方回应
2018年01月31日 16:03 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：特朗普在国情咨文中称中国是其竞争对手，中方回应来了

　　[环球网快讯]美国总统特朗普在其上任后的首份国情咨文中称中国、俄罗斯是美国的竞争对手，对此中国外交部发言人华春莹在31日的记者会上作出了回应。

　　华春莹称，中美拥有广泛而重要的共同利益，同时也存在一此分歧，但两国的共同利益远大于分歧。历史和现实都表明，合作是中美双方唯一正确的选择，共赢才能通向更好的未来。

　　华春莹强调，希望美方摒弃冷战思维和零和博弈的过时观念，正确看待中国和中美关系，同中方相向而行，相互尊重，聚焦合作管控分歧，维护中美关系健康稳定发展。

责任编辑：张建利

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区