媒体评游客机场喊中国:利用国家形象来为自己背书

原标题：德黑兰机场上演“战狼”？真相背后更值得反思

称“中国游客在伊朗机场高喊‘中国’”的微博截图（图源：环球时报）

近日，伊朗首都德黑兰遭遇数十年来最大的一次降雪。28日，德黑兰霍梅尼国际机场和梅赫拉巴德机场都被迫关闭，国际、国内几乎所有航班取消，不少中国乘客滞留。网传有中国游客在乱哄哄的机场里高喊“中国”，“疑似逼迫飞机起飞”。不过据媒体后来核实，是游客获得中国驻伊朗大使馆帮助后表示感谢和激动，并非逼迫飞机起飞。

尽管事实有所澄清，中国游客并没有网传的那么激进，但很多网友并不买账，依然觉得这些游客有“闹事”或者“过度维权”之嫌。特别是动不动就向中国大使馆寻求帮助，似乎已经成为很多中国游客的习惯性选择。“你的背后有一个强大的祖国”，电影《战狼2》里面的这句话，曾经让很多人听来热血沸腾，可现实上演的这些剧情，则显得分外怪异。

毕竟在电影里面，“你的背后有一个强大的祖国”有一个很重要的前提，就是海外华人所遭遇的是战乱，凭借个人之力很难保障自身权益，仰赖“一个强大的祖国”势所必然。可是在和平的环境下，中国游客在机场遭遇的一点意外，风险完全可控。无论天气原因还是机场突发状况，游客通过正常渠道、遵守所在国的规则，都可以维护自身权益。动不动就呼唤祖国帮忙，说是“社会主义巨婴”，实在也不为过。

伊朗机场的境况，并非孤立。就在不久前，有中国游客因天气原因滞留日本机场，发生了不愉快的冲突，一位中国游客被日本警方带走，百余名中国游客在机场高唱国歌。视频传至中国互联网，大家感受到的不是“强大祖国”的荣耀，而是被庸俗民族主义绑架的羞辱。还原现实场景，无论日本还是伊朗机场方面，当然都可能有做的不妥的地方，中国游客正常的沟通和维权并无不妥，但是利用群体情绪和国家形象来为自己行为背书，怎么看都是一种势利的“爱国主义”。

随着经济发展、眼界拓宽，越来越多的中国人有机会、有意愿走出国门。但必须明白的是，大家出门游玩是以个人身份，对自己负责这是最起码的认知。国家强大的前提，是个体首先要“强大”，不要动辄患上“受迫害妄想症”，稍有不如意就觉得是“歧视中国人”。我们不否认，有的国家、有的群体或许对华人仍有偏见，但只要没有越轨侵犯到个体权益，那宽容视之就是一个现代人应有的素养。一个自信、包容的心态，才是捍卫权益、改变他人偏见的基础。

相反，动不动就喜欢拉国家来为自己站台，尤其是可能自己还不占理的情况下，只会进一步抹黑中国人的形象，让更多国家的人对中国人增加“防范”。这不是捍卫中国人的尊严，这是激化潜在的矛盾。所以，和平年代，中国游客就不要动不动在海外自导自演“战狼”续集了，这是对爱国主义的扭曲，在爱国之前，请先学会爱自己。更多个体的健全和强大，才能证明祖国是真正的强大。

（敬一山，海外网专栏作者）

责任编辑：初晓慧